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Levent Kırca... BÜYÜK USTANIN MEZARI NE DURUMDA?

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Levent Kırca... BÜYÜK USTANIN MEZARI NE DURUMDA?
Hürriyet Gazetesi magazin eki Kelebek yazarı CengizSemercioğlu, Levent Kırca'nın 1.ölüm yıdönümünde başlatılan 'Mezarı yapılmadı, sahipsiz kaldı' polemiklerine, bugün köşesinde yazdığı bir yazı ile noktayı koydu.

İşte Cengiz Semercioğlu'nun yazısı;

“Ustayı unuttular, sahip çıkmadılar” diye ailesini üzen haberler çıktı. Ben de o dönem Levent Kırca’nın hayattayken “eşim” dediği Aslı Çetiner’le konuşmuştum.

Aslı Hanım bana mezarların oturması için 10-12 ay bir zaman gerektiğini, Levent Kırca’ya yakışan bir mezarın çizimlerinin bile hazır olduğunu söylemişti.
Projeyi hazırlayan mimar Erhan İşözen’den de Levent Kırca’nın mezarının çizimlerini alıp yayınlamıştım.
İşte bu tartışmaların üzerinden 4 ay geçmeden büyük usta Levent Kırca’nın mezarı inşa edildi.
Zincirlikuyu Mezarlığı’na, Erhan İşözen’in benimle paylaştığı çizimlerle aynı olan bir mezar yapıldı.
Daha önce Aysel Gürel, Semih Balcıoğlu gibi ünlü isimlerin mezarlarını tasarlamış olan İşözen, Levent Kırca’nın alametifarikası olan pos bıyıklarını simgeleyen iki çukur tasarlamış mezarın üzerine. Kuşların gelip buradan su içmesi için...
Levent Kırca’nın mezar taşındaki ölüm tarihinin altında yer alan iki çizgi de yine usta oyuncunun bıyıklarını simgeliyor.
4 ay önce tartışmalar çıktığında Aslı Çetinkaya bana şöyle demişti:
“Ne münasebet efendim, benim dışımda Levent’in mezarını yaptırmaya kim cüret edebilir?
Orası benim parasını ödeyip, tapusunu aldığım bir mezar yeri.
Tapusu bende olan bir yerin üzerine kim nasıl mezarlık yaptırabilirmiş?
Hazırlıkları sürüyor, Levent Kırca’ya layık bir mezar en kısa sürede yapılacak oraya.”
Dediğini de yaptı Aslı Çetinkaya.
Usta kendisine yakışan bir mezara kavuştu, huzur içinde uyusun...

Levent Kırcanın mezarı yapıldı

 

 
Kaynak: hurriyet.com tr
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