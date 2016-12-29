Levent Ülgen... "ESKİDEN İYİ YALAN SÖYLERDİM"!..

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ünlü oyuncu Levent Ülgen oldu.

‘Yatak Odası Diyalogları’ adlı tiyatro oyunuyla tiyatro severlerle buluşan Leven Ülgen, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Evlilikten Korkardım

“Yatak Odası Diyalogları” adlı tiyatro oyunundan önce evlilikten korktuğunu belirten Leven Ülgen “ Normalde evlilikten korkuyordum.

Aslında daha çok evliliği sürdürmekten korkuyordum. Ama daha sonra oyundaki karakter gibi davranmazsam ve kayıtsız şartsız kendini evliliğe bırakırsan evlilik sürüyormuş.

Çünkü kadınlar evlilikte ne isterlerse yaptırırlar. Kadınlar hep seçici ve biz seçileniz. Bu gerçeği bilip bilmiyormuş gibi davranmak gerekiyor” dedi.

Eskiden İyi Yalan Söylerdim

Mesleki becerileri dışında çok fazla iyi yanı olmadığını belirten Levent Ülgen “Benim mesleki becerilerim dışında hiç iyi bir yanım yok. Yemek yapamam çok pasaklı bir adamım. Eskiden çok dağınıktım ama şuan her şey yerinde olmalı düzen takıntım var.

Beni ilk evlilik çok bozdu. Şimdi toparladım kendimi. Birde hayatımdan yalanı tamamen çıkarttım pembe yalanlar bile söylemiyorum artık. Eskiden çok iyi yalan söylerdim” dedi.

Kendi Sistemimle Okul Bitirdim

ODTÜ fizik bölümünü yüksek not ortalaması ile bitirdiğini söyleyen Levent Ülgen “ Kendi bulduğum sistemle ODTÜ’yi bitirdim. 500 kelimeyi bana söylediğin zaman sırasıyla hepsini geri sayabiliyorum. Çünkü okulu bitirip tiyatro yapmak istiyordum.

Bundan dolayı ilk sene kaldım ve babama söz verdim bu okulu bitirip tiyatro yapacağım diye. Okulu bitirmek içinde bu sistemi bulup fizik formüllerini ezberledim” diye konuştu.

Dizi Yapmam Diyordum

Birçok tiyatrocunun tiyatrodan para kazanamadığını söyleyen Levent Ülgen “ Tiyatrocular tiyatro yaparken para kazanamaz. Bu yüzden televizyona geçip dizi yapıyorlar. Ben 25 yıl Devlet Tiyatrolarında çalıştım ve sadece maaşla geçindim.

Bu parayla araba bile zor alıyorsun. İlk başlarda bende dizi yapmaya çok direndim ama sonra mecbur dizi yapmaya başladım” dedi.

Tiyatro’da Beni Kimse Tanımıyordu

Tiyatro sanatçılarının tanınmadığını söyleyen Levent Ülgen “25 yıl tiyatroda çalıştım kimse beni tanımıyordu. “En Son Babalar Duyar” dizisinde insanlar beni tanıdı.

Ayrıca artık benimle özdeşlenen sahtekar rollerini bıraktım. Biraz daha dram dizisi yapacağım ve her şeyini kaybetmiş bir baba rolünde yer alacağım” diye konuştu.

İşsizken Spor Yapıyorum

İşsiz kaldığı zamanlarda sürekli spor yaptığını söyleyen ünlü oyuncu Levent Ülgen “ İşsiz kaldığım zamanlarda kendimi spora verdim ve hala devam ediyorum. Bazen fotoğraf paylaştığım zaman arkadaşlarım photoshop’lamı yaptın bunları diyor. Kadınlar bacaklarını paylaşınca bende vücudumu paylaşıyorum” diye konuştu.

Bıyıksız Beni Tanımıyorlar

Bıyıkların kendisinde çok yer ettiğini ve bıyıksız kendisini tanımadıklarını söyleyen Levent Ülgen “ Bıyık bende çok yer edinmiş. Bir gün sete bıyıksız gittim yıllardır tanıdığım arkadaşım ‘Kime bakmıştınız’ dedi ve beni tanıyamadı.

Eşim ilk zamanlar kesinlikle bıyıklı birisiyle olamam diyordu ama şimdi sakın kesme sana bıyıksız tahammül edemiyorum diyor” dedi.

Çok Sıkıcı Birisiyim

Çok sıkıcı olduğunu ve bazen kendinden bile sıkıldığını söyleyen Levent Ülgen “ Çok sıkıcı bir adamım ben. Evde kendimden bile sıkılıyorum bazen. Miskin üşengeç birisiyim.

Ama işim varsa kimse beni engelleyemez. Evde olduğumda zamanlarda çay demliyorum ve ne kadar bulmaca varsa onu çözüyorum. Beynim de yapacaklarım hakkında neler olması gerektiğini düşünüyor” diye konuştu.