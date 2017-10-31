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Lewis Hamilton... 4. KEZ F1 DÜNYA ŞAMPİYONU!..

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Lewis Hamilton... 4. KEZ F1 DÜNYA ŞAMPİYONU!..
Lewis Hamilton, 4. kez F1 dünya şampiyonu oldu.

Daha sezon sonuna iki Grand Prix varken ve rakibi Vettel’in dördüncülükteki finişine rağmen,ilk onda tamamladığı yarıştan kazandığı iki puan bile Lewis’in sıralamanın en üstündeki yerini garantiledi.

Bu, sezondaki başarı arayışını amansızca sürdüren Mercedes – AMG Petronas Motorspor Takımı sürücüsü için olağanüstü ve tümüyle hak edilmiş bir başarıydı ve Hamilton dikkatini daha şimdiden beşinci ünvana yoğunlaştırmaya başladı bile.

Lewis “Dört harika bir rakam, hatta yarıştaki numaram 44’ün bir parçası ama artık beşi istiyorum. Daha geçen gün Stevenage’de büyüdüğüm ve televizyon izlerken F1’de yarışmayı hayal ettiğim geçmiş günlerden bahsediyordum. Şimdi, 25 yıl sonra buradayız ve ben dördüncü kez dünya şampiyonuyum.” dedi.

“ Babamın beni boks ringine götürdüğü günleri hatırlıyorum. Çok küçüktüm, kanamama rağmen devam ediyordum. Bugün o anı hatırladım ve sonuna kadar zorlamaya devam etmeye karar verdim. Okul günlerini düşünüyorum. Acaba oradaki insanlar bugün benim hakkımda ne düşünüyorlar? Eminim izliyorlardır. Öğretmenlerimden bazıları hiçbir şey başaramayacağımı düşünüyorlardı. Onların da ne düşündüğü merak ediyorum.”

Lewis’in ünvanı kazanabilmesi için yarışı ilk beşte bitirmesi yetiyordu ama ilk etabın üçüncü dönüşünde Vettel ve yarış kazanan Max Verstappen’le girdiği mücadeleye kapıldı. Ne yazık ki Vettel’in ön kanadına temas etmesi hasar alıp son sıraya gerilemesine sebep oldu. Ancak bu olaydan sonraki toparlanışı onun hiçbir zaman pes etmediğini gösterdi.

Lewis bunu “Dürüst olmak gerekirse bunu yapmak için kötü bir yöntemdi ama ne yapabilirdim? Söylemiştim; birinci dönüşte durumu zorlayacaktım, bunun agresif ya da benzeri bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Bir sürücü olarak çıtayı her zaman yükseltmek zorundasınızdır ancak bugün olanlar sıra dışıydı. 40 saniye geride olmak korkunç bir şey; kimsesiz topraklarda olmak gibi. Ama her zaman bir adım ileri düşünmek zorundasınız.” diyerek açıkladı.

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