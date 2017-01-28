Lindsay Lohan... TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEVİYESİNDE KABUL GÖRDÜ!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lohan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Lohan, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i de kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı.

Hollywood yıldızı Lohan, daha önce İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaretinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma anlamında büyük bir başarıya imza attığını belirtmişti.

Bütün dünyanın kayıtsızlığına rağmen Türkiye'nin Suriyeli mültecilere çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptığını dile getiren Lohan, "Onun için de daha önce 'Dünya 5'ten büyüktür.' ifadesini kalın kalın harflerle çizdim.

Dünyada birçok ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı. 5 büyük ülke söz verdi, ama sözlerini tutmadı.

Türkiye hakkında yapılan dezenformasyon nedeniyle Türkiye'ye gelmeye korkanlar oluyor, ama ben kendimi çok rahat hissediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.