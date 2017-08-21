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Linet... BÜYÜK 'İSYAN'I!

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Linet... BÜYÜK 'İSYAN'I!
Sahnelerin güçlü sesi Linet önceki akşam verdiği Kıbrıs konserinde adeta fırtınalar estirdi.

Konser alanını dolduran bini aşkın hayranı için özel olarak hazırladığı el işlemeli iki ayrı sahne elbisesiyle iki saat süren canlı performansında sık sık ayakta alkışlanan Linet, sahnesinde dizlerinin üzerine çökerek "Bir Allahın bir de sizin önününüzde diz çökerim" dedi.

 İncirler adlı şarkıyla konsere başlayan ünlü şarkıcı, yenilediği repertuarı ile seyirciden tam not aldı. 

Türk Sanat Müziği, arabesk ve türkülerden oluşan sevilen şarkıları hayranlarıyla birlikte yorumlayan Linet, konserin ikinci bölümünde dillerden düşmeyen “İsyan” şarkısını sahneye diz çökerek söyledi. Birçok hayranından gözyaşları içinde dakikalarca alkış aldı. 

 

 

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