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Linet... YILBAŞI KIRMIZISI YAKTI GEÇTİ!

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Linet... YILBAŞI KIRMIZISI YAKTI GEÇTİ!
Linet yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.

2,5 saat sahne alan Linet i  hareketli ve özel şarkılarını 800 kişi  dinledi. Dunya nin farkli ülkelerden  yaklasik 300 kisi dinlemeye geldi.

Linet, göz dolduran kirmizi  tulumu yeni yıl diye değil Bayrağim ın rengi diye giydim.Başta Ülkem Türkiyem için Huzur,Bereket, Barış ve saadet  dolu bir yıl değil geleceğin her günü için bunu diliyorum." dedi.

Linet "5 yaşımdan beri sahne alıyorum 22 yıllık profesyonel sanat hayatımda Vokal bile kullanmadım sahnemi emanet edemem ama sektörde herkes in en az iki vokali var" diyerek samimi duygularını dile getirdi.

 

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