Linet... YILBAŞI KIRMIZISI YAKTI GEÇTİ!

2,5 saat sahne alan Linet i hareketli ve özel şarkılarını 800 kişi dinledi. Dunya nin farkli ülkelerden yaklasik 300 kisi dinlemeye geldi.

Linet, göz dolduran kirmizi tulumu yeni yıl diye değil Bayrağim ın rengi diye giydim.Başta Ülkem Türkiyem için Huzur,Bereket, Barış ve saadet dolu bir yıl değil geleceğin her günü için bunu diliyorum." dedi.