Lukas Podolski... BİR RÜYAYI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ!..

Yaklaşık altı ay önce araba ile vurulup yol kenarında bırakılan Soner Efe isimli genç çocuğa , Galatasaray'lı yıldız fulbolcu Lukas Podolski ve Ümit Akbulut yardım elini uzattı.

Koyu bir Galatasaylı olan Soner Efe, yıldız futbolcunun yakın arkadaşı Ümit Akbulut ile bu olaya el atarak bir rüyayı gercekleştirdi.

Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski ve Ümit Akbulut ile bir araya gelen Soner Efe, ''Ümit Abime çok teşekkür ederim beni Podolski ile bir araya getirdi.

Benim rüyam gercekleşti.Podoskiyi çok seviyorum bana bugünkü maçta forma giydiği ve 5 gol attıktan sonra o formayı hediye ett ona teşşekür ediyorum'' dedi.