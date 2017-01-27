Lukas Podolski... BİR RÜYAYI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ!..

Koyu bir Galatasaylı olan Soner Efe, yıldız futbolcunun yakın arkadaşı Ümit Akbulut ile bu olaya el atarak bir rüyayı gercekleştirdi.
Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski ve Ümit Akbulut ile bir araya gelen Soner Efe, ''Ümit Abime çok teşekkür ederim beni Podolski ile bir araya getirdi.
Benim rüyam gercekleşti.Podoskiyi çok seviyorum bana bugünkü maçta forma giydiği ve 5 gol attıktan sonra o formayı hediye ett ona teşşekür ediyorum'' dedi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu Lukas Podolski ''Ben sokaktan geldim Almanyada benimde kimsesizler için bir okulum var her zanan yardım ediyorum bundanda gurur duyuyorum bugünkü maçta giydiğim formayıda Soner Efe'ye verdim'' dedi.
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