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Lütfen+1... BU HAFTANIN KONUĞU SALİH GÜNEY VE OYLUM TALU!

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Lütfen+1... BU HAFTANIN KONUĞU SALİH GÜNEY VE OYLUM TALU!
Prof.Dr.Orhan Kural ve Şebnem Schaefer’ın sunduğu Lütfen+1’in bu cumartesi stüdyo konukları Yeşilçam’ın çınarlarından Salih Güney ve Habertürk Hafta Sonu programının sunucusu Oylum Talu.

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhuriyetin kurulmasının 94.yılı nedeniyle Onuncu Yıl Marşıyla başlayacak olan programda, iklim değişikliğinin sebepleri konuşulacak.

Çevre kirliliği açısından Türkiye ve Dünya ülkeleri kıyaslanacak. Karbon Ayak İzinin anlamı ve önemi, Maya Takvimin küresel ısınmayla bağlantısı, tüketim-küresel ısınma ilişkisi konuşulacak.

KÜLTÜR VARLIKLARI YERİNDE GÜZELDİR

Oyunculukta 50. Yılını kutlayan Salih Güney, arkeolojiye olan merakının nasıl başladığını ve Tony Curtis, Michele Mercier ve Charles Bronson ile birlikte oynadığı Amerikan yapımı “You Can’t Win Them All” adlı filmin hikayesini anlatacak.

Başarılı sunucu Oylum Talu eşiyle birlikte yaptığı gezileri ve gezgin olmanın önemini anlatacak.

Çevre Haberlerinde;  “22 Yaşındaki Mucitten Okyanusları Temizleyecek Proje, Dubai’deki Elektrikli Araçlara Otoban ve Park Ücreti Yok , Dünyadaki Tüm Plastiğin Yarısı Son 13 Yılda Üretildi, Dünyanın En Uzun Su Arıtan ahşap Kulesi, Dünyayı Tüketen İklim Değişikliği ve Sebepleri” başlıklı haberler var.

Guinness rekorlarında Dünyanın En Uzun Köprüsü kategorisinde aday olan Edirne Uzun Köprü var.

Lütfen+1, 28 Ekim ve 4 Kasım cumartesi günl eri saat 15.20’de ve aynı gün tekrar bölümüyle gece yarısında Bloomberg HT’de…

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