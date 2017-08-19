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Lütfen+Bir... USTA OYUNCUDAN HAYAT DERSLERİ

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Lütfen+Bir... USTA OYUNCUDAN HAYAT DERSLERİ
Prof.Dr.Orhan Kural ve Şebnem Schaefer’ın sunduğu Lütfen+Bir’in bu cumartesi stüdyo konuları tiyatronun ve sinemanın usta oyuncusu, seslendirme sanatçısı Nevra Serezli ve otuz yıldır Türkiye’de yaşayan İskoç asıllı müzisyen Paul Dwyer.

Paul Dwyer’ın seslendireceği, kendi bestesi olan “Bir Nehir Gibi” adlı şarkıyla başlayacak olan programda ; tiyatro, müzik, çevre ve doğa konuşulacak.

Nevra Serezli’nin Bebek semtinde geçen çocukluğu ve o günlerden  bu güne çevre sorunlarındaki değişimler, çocukluğundaki aile içi iletişimle bugünkü aile iletişimi arasındaki farklar, tiyatroda ve sinemada yaşadığı müthiş oyunculuk deneyimleri, Paul Dwyer’ın Iskoçya’da doğa içinde geçen çocukluğu, Habertürk Televizyonu için hazırladığı yüz yirmi bölüm yayınlanan ve yetmiş beş şehir gezdiği “Müzik ve Yol” programında yaşadığı deneyimleri, konukların çevre sorunları hakkındaki düşünceleri ve mesajları Lütfen+Bir’in bu bölümdeki konuları.

Guinness çocuk rekorlarında bu hafta, Milaş’taki çocukların “En Çok Çocukla Balık Figürü Yapma” rekor denemesi var.

BOL BOL MÜZİK

Bu bölümde, Paul Dwyer, Tokat-Niksar yöresine ait “Keltepe’nin Taşları” adlı türküyü Lüfen+Bir izleyicileri için gitarıyla canlı olarak seslendirecek. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramına yaklaştığımız şu günlerde Paul Dwyer’ın oğlu Eren Joseph Dwyer ile birlikte söylediği İzmir Marşına stüdyodaki konuklar da eşlik etti.

PROGRAMDAN KISA BİR BÖLÜM;

 

 

 

PROGRAMIN ADI: LÜTFEN + BİR

BÖLÜM NO: 93

YAYIN YERİ: BLOOMBERGHT

YAYIN TARİHİ: 19 Agustos  2017 Cumartesi ve Gece Yarısı

TEKRAR YAYINI: 26 Ağustos  2017 Cumartesi ve Gece Yarısı

YAYIN SAATİ: 15.20

SÜRE: 45 DAKİKA

SUNUCU : PROF.DR.ORHAN KURAL  ve ŞEBNEM  SCHAEFER

YÖNETMEN: İNCİ KARAMAN

KONUKLAR:  NEVRA SEREZLİ, PAUL DWYER

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