M1 GAZİANTEP'TE MODEL OF CELEBRITY İZDİHAMI...

Model of Celebrity elemelerine, lafını esirgemeyen jüri üyelerinin açıklamaları damga vurdu.

Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak yetenekli gençleri keşfedip ekran ve podyumlara kazandıran Model of Celebrity jürisinin son durağı M1 Gaziantep Alışveriş Merkezi oldu.

Başarılı organizatör Banu Noyan, usta koreograf Uğurkan Erez ve ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan oluşan Model of Celebrity jürisi, podyum ve ekrana adım atmak isteyen 200 genç arasında 17 kişiyi seçerek yarı finale taşıdı.

M1 Gaziantep AVM Müdürü Sait Can Gizir'in konuk jüri olarak yer aldığı Model of Celebrity elemelerine, lafını esirgemeyen jüri üyelerinin açıklamaları damga vurdu.

Genç adaylara çalışmanın önemini anlatan Uğurkan Erez, "Ben bu işe 41 yılımı verdim. Bir yerlere kolay gelinmiyor. Çok çalışmak gerekiyor" dedi. Sivri dilli jüri üyesi Armağan Çağlayan ise "Sanki taş taşıdın" yanıtını verince usta koreografı kızdırdı.

Armağan Çağlayan'ın "Kıvanç Tatlıtuğ ile Burak Özçivit'in karınları açtı, bizim sayemizde televizyon sayesinde doydu" sözüne yanıt veren Uğurkan Erez, "Bunu kabul etmiyorum. Modellik dönemlerinde iyi para alıyorlardı. Hepsi evini, arabasını alacak kadar kazanıyordu" dedi.

Armağan Çağlayan, televizyon ve sinema dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çağlayan'a 3 başrol oyuncusu değiştiren Kösem Sultan dizisinin neden tutmadığı soruldu. Çağlayan, "Türkiye, tarihi dizi kontenjanını doldurdu" dedi.

Türkiye'de şöhretin iyi yönetilip yönetilmediği konusuna da değinen jüri üyeleri, "Sizce Türkiye'de şöhretini en iyi yöneten kim" sorusuna da yanıt verdi.

Armağan Çağlayan, "Gülben Ergen" derken, Banu Noyan, "Demet Akalın", Uğurkan Erez ise "Çağla Şikel" dedi.

Uğurkan Erez, "Magazin gündeminde kendini en iyi yöneten kişi ise Hülya Avşar" açıklamasında bulundu.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren manken Didem Soydan'la ilgili konuşan Uğurkan Erez, "Didem ilk bana gelmişti. Hakikaten kendini çok iyi yetiştirdi. Büyük aşama kaydetti. Şimdi de New York'ta, başarılı bir manken" şeklinde konuştu.

M1 Gaziantep ziyaretçilerinin soru yağmuruna tuttuğu Uğurkan Erez'e "Şu anda mankenlik yapmıyorlar ama defile yapsanız Gülben Ergen'i mi, Demet Akalın'ı mı, Emel Yıldırım'ı mı podyuma çıkarırsınız" diye soruldu.

Usta koreograf soruyu, "Üçü de benim mankenimdi. Üçü de star oldu. Üçünü de finale koyar yürütürüm" şeklinde yanıtladı.

Organizasyon sonunda Gaziantep'in yöresel yemeklerinden tadan jüri üyeleri, yarı finalde Gaziantep'e yeniden geleceklerinin sözünü verdi.