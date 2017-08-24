Mabel Matiz...İZMİR'DE İZDİHAM, 80 BİN'DEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ!...

Dördüncü stüdyo albümü Maya'nın hazırlıkları içerisinde olan ve albümün habercisi ' Ya Bu İşler Ne' şarkısını kısa bir süre önce müzikseverler ile buluşturan sanatçı, yeni şarkısını binlerce seyirci ile beraber hep bir ağızdan seslendirdi.
Ya Bu İşler Ne şarkısının gördüğü ilgiden memnun olan ve klibi ile de büyük beğeni toplayan Mabel Matiz, sosyal medya hesabından ' Şahanesiniz. Teşekkürler ! ' notuyla İzmir'li hayranlarının videosunu da paylaşıp, teşekkür etti.
https://www.youtube.com/watch?v=8vHqe9JA1k0
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