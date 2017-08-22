Madonna... 6 ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE MUTLULUK POZU!..

59'uncu yaş gününü kutlayan Madonna, ilk kez tüm çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaştı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı doğum gününün şerefine ilk kez 6 çocuğuyla birlikte kamera karşısına geçti. Madpnna'nın Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafı kısa sürde beğeni rekoru kırdı.

İKİZLER DANS ETTİ

Madonna ikiz çocukları Estere ve Stella'nın dans ederken çekilen fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Giyim tarzı ve hareketleriyle sık sık magazin gündemine konu olan Madonna'nın büyük kızı Lourdes Leon da annesinin doğum gününü böyle kutladı.