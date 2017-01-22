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Madonna... CANLI YAYINDA ABD BAŞKANI TRUMP'A KÜFÜR ETTİ!

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Madonna... CANLI YAYINDA ABD BAŞKANI TRUMP'A KÜFÜR ETTİ!
ABD'de Trump karşıtı protestolara katılan Madonna, canlı yayında "Fuck you" (s..tir) diyerek ABD Başkanı Donald Trump'a küfür etti. Trump'ın yemin etmesinin ardından ABD'de başlayan protestolara yüzbinlerce kişi katıldı.
T24'te yer alan habere göre; Washington'da kadınların yaptığı yürüyüşe katılan Madonna, "Bu karanlık dönem boyunca birlikte yürüyelim ve her adımda korkmadığımızı bilelim" diyerek "Yalnız değiliz, geri adım atmayacağız; birliğimizde güç var ve hiçbir karşıt gücün, gerçek bir dayanışma karşısında şansı yoktur." ifadesini kullandı.
Konuşmasının devamında ise, Trump'ı kast ederek "fuck you" (s..tir) diyerek küfretti. Madonna'nın söylediği küfür, o anda yayında olan MSNBC ve CNN kanalları tarafından canlı yayınlandı.
CNN, o sözlerin ardından Madonna'nın konuşmasını yarıda kesti.

CNN, dünden bu yana Trump karşıtı gösterileri canlı yayınlıyor. Bugün Washington'da kadınların yaptığı yürüyüşe katılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Trump'a küfür etti.

"Bu karanlık dönem boyunca birlikte yürüyelim ve her adımda korkmadığımızı bilelim" diyen Madonna, "Yalnız değiliz, geri adım atmayacağız; birliğimizde güç var ve hiçbir karşıt gücün, gerçek bir dayanışma karşısında şansı yoktur." ifadelerini kullandı. 
 
 
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