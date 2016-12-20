MAGAZİNKOLİK' 2016'YI DA ÖDÜLLE KAPATTI!...

Kapalı Çarşı Dergisi'nin, 18 Aralık Pazar akşamı Kuruçeşme Aşk Gemisi Mobydick'de düzenlediği "Yılın Enleri Ödül Töreni"nde Magazinkolik.Com, yılın "En İyi İnternet Magazin Sitesi" ödülünün sahibi oldu.

"Teröre İnat Dimdik Ayaktayız" sloganı ile düzenlenen Kapalıçarşı Dergisinin "Yılın Enleri" ödül törenine, Genel Yayın Yönetmenliğini duayen magazin gazetecisi Sn: Nurcan Sabur'un yaptığı "Yılın En İyi Magazin Sitesi" seçilen magazinkolik.com damga vurdu.

Magazinkolik.com'un ödülünü Mahmutpaşa Esnaf ve İş Adamları Derneği Başkanı Sn: Yusuf Yetişgin'in elinden alan magazinkolik.com editörü Mehmet Karademir "Öncelikle bizi bu ödüle layık gören Kapalıçarşı Dergisi ekibine çok teşekkür ediyoruz.

Bu ödülü başta duayen magazinci Nurcan Sabur olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımız ve bizi bu noktaya getiren tüm takipçilerimiz adına alıyorum.

Tüm şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum" sözleriyle bir teşekkür konuşması yaptı.

İŞTE MAGAZİNKOLİK KAMERALARI FARKIYLA GECEDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER...

Sunumunu Kral Pop Radyo'nun başarılı sunucusu Eftalya Nur Öktem'in yaptığı gecede toplamda 30 ayrı dalda ödüller sahiplerine dağıtılıdı.

Magazinkolik.com (En İyi Magazin Sitesi), Serkan Kaya (En iyi Arabesk Sanatçısı) , Elif Kaya (En iyi Cover Bayan Sanatçı) , Bülent Ergun (En İyi Genç Pop Sanatçısı) Burak Yeter (En İyi Dj) , Selim çaldıran (En İyi Aranjör) , Yaşar Sönmez (En İyi İş Aadamı) , Asiya Kolchman (En İyi Moda İkonu), Bülent Yar (En iyi Medya Ajansı Yöneticisi), Polat Yağcı (En Başarılı Organizatör), Fatih Mühürdar(En iyi Radyo Programı) ödüllerii sahiplerine teslim edildi.

Esra Sönmezer , Nil Ünal gibi isimlerinde ödül almak için katıldığı gecede Serkan Kaya, ödül sonrası "Mesele" isimli şarkısını salondaki konuklarla hep bir ağızdan söyledi.

Genç popcu Bülent Ergun ödül sonrası seslendirdiği "Hece" isimli şarkısıyla büyük beğeni topladı.

Aşk Gemisi Mobidik Avrupanın en büyük Eğlence Mekanı olarak 2017 yılına başlangıc organizasyonu olarak Kapalıçarşı Dergisi Lansmanını seçerek de büyük sükse yaptı.

Ocak Ayı İtibari ile Aşk Gemisi Mobydick te haftalık eğlence programları ile türkiye ve dünyaca ünlü sanatçıların sahne performansları ve özel showları start alacak.

Ödüller Bir yıl süresince kullanılan oyların sonucunda belirleniyor ve yıl sonu sahiplerine iletiyor olmasıda gerçek anlamda ciddi bir süreçten geçen kaliteli bir ödül töreninin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Gece de en büyük siprizlerdfen biri ise Osmanoğulları İnşaat'ın gece de özel rica üzerine % 50 net indirim ile 15 kişiyi ev sahibi yapması idi.

Gecenin yemek ve ikram sponsorluğunu ise Tavada Tavuk , Tonton baba , Ovalette Katsan, Pby Media ile Aşk gemisi Mobidik üstlendi.