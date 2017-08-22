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Mahşer-i Cümbüş... DOĞAÇLAMA KAHKAHAYA BÜYÜK İLGİ!

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Mahşer-i Cümbüş... DOĞAÇLAMA KAHKAHAYA BÜYÜK İLGİ!
Doğaçlama Tiyatro’nun önemli temsilcilerinden Mahşer-i Cümbüş önceki gün, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde seyircisiyle bir kez daha buluştu.

HABER: ARSLAN GÜVEN

Bu sene 16. yılını dolduran ve bugüne dek 2 binin üzerinde gösteri yapan Mahşer-i Cümbüş’’, önceki gece tiyatro izlemeye gelenleri kahkahalara boğdu.

Yaklaşık iki saat süren gösteride Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’ni dolduran izleyicilerinin coşkun alkışları ve kahkahaları bir an olsun eksilmedi.

Sıcak yaz günlerini esprileriyle serinleten Mahşer-i Cümbüş, gösterinin ardından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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