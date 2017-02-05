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Mahsun Kırmızıgül... GİŞESİ TEPETAKLAK, 10 MİLYON TL. ZARARDA!..

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Mahsun Kırmızıgül... GİŞESİ TEPETAKLAK, 10 MİLYON TL. ZARARDA!..
Mahsun Kırmızıgül'ün tartışmalı filmi 'Vezir Parmağı' 14 milyon TL'ye mal olmuştu. Gişede beklediği ilgiyi göremeyen filmi 400 bin kişi izlerken hasılat 4 milyon TL'de kaldı.

25 Ocak çarşamba günü itibariyle vizyona giren Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı gişede beklediği ilgiyi göremedi.

4 MİLYON TL HASILAT ELDE ETTİ

400 salonda gösterime giren film Box Office Türkiye verilerine göre sadece 401.791 bin kişi tarafından izlenirken toplamda 4.716.703 TL'lik hasılat elde etti.

10 MİLYON TL ZARAR

Fakat Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, başrolünü oynadığı, müziklerine de imza attığı Vezir Parmağı tam 14 milyon TL'ye mal olmuştu.

 

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mahsun Kırmızıgül, dün bir açıklama yapmış ve hakkında eleştirilere yanıt vermişti. Her zaman barıştan yana olduğunu vurgulayan Kırmızıgül, "Bildiğiniz gibi son filmim olan Vezir Parmağı ve şahsım hakkında birkaç aydır oldukça fazla iftira ve asılsız karalamalar yapılıyor. Film vizyona girmeden, filmin Osmanlı'yı ve Müslümanlığı kötülediğini belirten bu karalamalar, filmin vizyona girmesi ile alınan her biletin PKK'ya ve dolayısı ile bu ülkeye kurşun olarak döneceği yönünde bir algıya dönüştürüldü. Böyle bir yalan ve iftira olabilir mi?" demişti.

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