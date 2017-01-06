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Mahsun Kırmızıgül... İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI SONRASI BİRLİK ÇAĞRISI!..

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Mahsun Kırmızıgül... İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI SONRASI BİRLİK ÇAĞRISI!..
Hendek operasyonları sırasında attığı mesajla büyük tepki alan ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, İzmir'deki terör saldırısı sonrası birlik çağrısı yaptı.

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül İzmir'deki hain saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan Kırmızıgül'e destek verenler kadar geçmişteki sözlerinden dolayı eleştirenler de oldu.

GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Mahsun Kırmızıgül, PKK'lı teröristlerin hendek kazıp asker ve polislerimizi hedef aldığı günlerde bir açıklama yapmış ve hükümeti 'Merhametsiz' olmakla suçlamıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün o günkü açıklamaları hem tepki çekmiş hem de sevenlerini oldukça üzmüştü.

TERÖRE KARŞI KENETLENME ÇAĞRISI

Bugün ise Kırmızıgül'ün hedefinde terör üretenler vardı. Son zamanlarda DEAŞ ve PKKgibi örgütlerin saldırı yaptığı şehirlerin adını yazan Kırmızıgül, teröre karşı her şeye rağmen kenetlenme çağrısı yaptı.

"BU KEZ İZMİR AĞLIYOR! GÜN, BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

İzmir'de yaşanılan terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırmızıgül, şunları söyledi: "Kayseri, Ankara, İstanbul derken bu kez İzmir ağlıyor. Gün, birlik olma günüdür. Bu zor günlerde her şeye inat kenetlenmeliyiz"

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