Makjör Corci... 2018' İN MAKYAJ TRENDLERİNİ HANIMLARLA PAYLAŞTI!..

Bu yıl kuruluşunun 3’ncü yılını kutlayan İstanbul'da da bulunan global bir otel kuruluş etkinlikleri için her ay bir seminer düzenleme kararı aldı. Bunlardan biri de makyaj ile ilgili seminerdi.

Bu seminerlerin ilk de oteli çevresinde ofisleri bulunan büyük şirketlerin yönetici ve asistanlarına yapıldı. Yaklaşık 50 kadının katıldığı seminer öncesinde konuklara otelin kış bahçesinde Meksika müzikleri eşliğinde Meksika yemekleri servis edildi. Daha sonra da ünlü makyör Corci mikrofana gelerek 2018 makyaj trendlerini anlatan konuşmasını yaptı . Corci’ye göre 2018 kış makyaj trendleri söyle; Bu kış metal renkler hakim. Geceleri de yüzlerde sim olacak. Yüzlerde seramik ve parlak fondötenler kadına bir başka görünüm kazandıracak. Dudakların renkleri kesinlikle mat olacak. Farlar siyah veya beyaz kirpikler ibrişim takma olacak. Bol rimel sürülecek