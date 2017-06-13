MALİYE, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ İÇİN 200 KİŞİLİK İZLEME EKİBİ KURDU

Maliye Bakanı Ağbal, internet üzerinden yapılan ticaretin 200 kişilik ekip tarafından izlemeye alınacağını açıkladı.Kaynak: Maliye, internetten alışveriş için izleme ekibi kurdu

Maliye Bakanı Ağbal, internet üzerinden yapılan ticaretin 200 kişilik ekip tarafından izlemeye alınacağını açıkladı. Bakan Ağbal gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasıyla ilgili elektronik ortamda yoğun bir aktivite olduğunu vurgulayıp emlak sitelerinin de gözetime gireceğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi kapsamında 200 kişilik dev bir ekip kurularak, e-ticarete yönelik kargo ve banka hareketleri de dahil her türlü işlemi takip altına alacaklarını açıkladı.

‘İLAN FİYATLARI İLE TAPU KAYITLARINDAKİ FİYAT KARŞILAŞTIRILACAK'

Ağbal, emlak alım satımında ilanlardaki fiyatlar ile tapu kayıtlarındaki fiyatı da karşılaştıracaklarını söyledi.

‘TUTAR ÜZERİNDEN VERGİ KESİLECEK'

Maliye Bakanı Ağbal, dünya genelinde markalaşmış alışveriş sitelerine, bankalardan gönderilen alışveriş tutarı üzerinden vergi keseceklerini söyledi. İnternet üzerinden yapılan ticaretin de vergiye tabi olduğunun altını çizen Ağbal, bu konudaki çalışmalarını detaylandıracaklarını söyledi.

‘TÜRKİYE'DE KAYDI OLMAYAN SİTELERİN VERGİLENDİRME HAKKI TÜRKİYE'DEDİR'

Yurtdışında merkezi olup Türkiye'de satış yapan e-ticaret sitelerinin vergilendirme hakkının Türkiye'de olduğunu söyleyen Ağbal şunları aktardı: "Stopaj yöntemi ile Türkiye'den yurtdışına gidecek paradan vergi keseceğiz. Vatandaş kredi kartıyla ödeme yaparken, bankadan, bu ödemeden kesinti yapmasını isteyeceğim. Tüketici bu işlemden etkilenmeyecek. Ancak, Türkiye'de vergi dairesine kayıt olan internet siteleri için bu söz konusu değil."

EMLAK SİTELERİ DE GÖZETİME GİRECEK

Bakan Ağbal, gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasıyla ilgili elektronik ortamda yoğun bir aktivite olduğunu vurgulayıp şu bilgileri verdi: "Evini kiralamak, satmak isteyen değişik sitelere ilan veriyor. Tüm bu aktiviteler de izlenecek. İnternetteki emlak ilanlarındaki fiyatlar ile tapudaki kayıtları da eşleştireceklerini belirten Ağbal, "1 milyon dolara satıyorum diyor, tapuda 300 bin TL gösteriyor. Mükellefe mektup gönderip aradaki fark için izaha davet edeceğiz. İzahta bulunamazsa inceleme başlatıp üzerine gideriz."