Manolya Onur... HASTANEDEN ÜZÜCÜ AÇIKLAMA!

Liv Hospital Hastanes'nden yapılan açıklamada;
"18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denildi.
Liv Hospital Hastanes'nden yapılan açıklamada;
"18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denildi.
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