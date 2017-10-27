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Manolya Onur... YAŞAMA VEDA ETTİ!..

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Manolya Onur... YAŞAMA VEDA ETTİ!..
Sosyetenin ünlü ismi eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur hayatını kaybetti.

 Manolya Onur’un geçtiğimiz günlerde beyin ölümünün gerçekleşmişti.Ölüm haberini Manolya Onur’un kızı Prenses Nülifer Elif Jah duyurdu.

Prenses Nülifer Elif Jah, İnstagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Canım Annemi bugün itibariyle kaybetmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar hastaneye gelen, arayan soran herkese teşekkür ederim. Cenazesi 27.10.2017 tarhinde evi gördüğü mahallesi Bebek Cami’nden öğle namazında kaldırılacaktır. zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Aynı akşam 19:00’da Etiler Le Meridien otelde duası yapılacaktır. Allah anneme gani gani rahmet dilerim.

Prenses Nilüfer Elif Jah”

kiz
 

MANOLYA ONUR KİMDİR?

1976’dan 1978 yılına kadar modellik kariyerini sürdürdü. Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde altı yıl İngilizce, Fransızca, Almanca ve Sanat Tarihi eğitimi aldı. Manolya Onur, Süha Özgermi’nin eski karısıdır .

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