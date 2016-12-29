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Maral Ataman... BİR SOSYAL PROJEDİR 'YERAZ'!

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Maral Ataman... BİR SOSYAL PROJEDİR 'YERAZ'!
Maral Ataman’ın birbirinden güzel şarkılarıyla Latin, Balkan, Oryantal, Django gibi birçok müzik türünü içerisinde bulunduran “Yeraz” adlı Ermenice albümü Ossi Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.

Maral Ataman, yepyeni bir sounda sahip olan bu albümde şarkılarının neredeyse tamamına canlı enstrümanlar eşlik etti.

Cenk Taşkan (Majak Toşikyan), Müfide İnselel, Saro Secikyan, Tanzer Gümüş, Paul Paghdadlian, Ari Aliciyan ile kendi söz ve bestelerinden oluşan bu albümün hazırlıkları iki yıla yakın sürerken bu projede yurt içi ve yurt dışından tanınmış birçok müzisyenle çalıştı.

Aranjörlüğünü Ari Aliciyan ve müzik direktörlüğünü yine Ari Aliciyan'la birlikte Bartev Garyan'ın üstlendiği bu albüm Maral'ın gerçekleşen hayalinin yani "Yeraz''ın somut halidir. Maral'ın gerçekleşen Yeraz’ı yani hayalidir.

Özellikle son yıllarda sanatçı Bartev Garyan'la sahne ve konser çalışmalarına ağırlık veren Maral Ataman, kendi ana dilinde popüler müzik yapma idealini bu albüm aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Çıkış parçası olan "Facebook" isimli yarı Ermenice yarı Türkçe, sokak dilinde yazılmış olan tiyatral parçanın sözleri tiyatrocu ve söz yazarı Bercuhi Berberyan'a ait. 

Maral Ataman bu albüm aracılığıyla başka bir hayalini daha gerçekleştirdi. Bestesi kendisine ait olan, sözlerini Bartev Garyan'la birlikte yazdığı ve albüme de adını veren "Yeraz" isimli şarkı aracılığıyla minik müzisyenlere destek olmak dışında sosyal bir projeye de imza attı.

"Ruhlarına dokunmak ve onları özel hissettirmek" dileğiyle ZİBEÇ Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle bir çalışma gerçekleştirdi. Burada müziğe ilgisi olan ve bu konuda hayalleri olan öğrencilere ekibiyle birlikte stüdyoyu rehabilitasyon merkezine taşıyıp onlarla birlikte kayıt yapan sanatçımız buradaki çalışmalarına devam etmektedir. 
Ermeni Pop Müziğinde Maral Ataman’ın adını sıkça duyacaksınız. Ezber-bozan, alışagelmişin dışında güzel ve meşakkatli bir çalışma sonucu birbirinden güzel şarkılarla dans edeceksiniz.

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