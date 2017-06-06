MARİNA ARENA SİMGE İLE YANKI’LANDI!

Arena Event tarafından düzenlenen Marina Arena Açık Hava Konserlerinde sahne bu kez genç yıldızların oldu. Marina Arena İstanbul, Murat Boz ve Ajda Pekkan konserlerinden sonra bu hafta yeni neslin yükselen yıldızları Simge ve Buray’ı ağırladı.

İmzasını attığı başarılı projeler ve sahne performansı ile dikkat çeken Simge, dansçıları ve özel hazırlattığı kostümleri ile Marina Arena’da adeta görsel şov yaşattı.

İlk açık hava sahnesi olması sebebi ile heyecanını ve mutluluğunu sahneden dinleyicileri ile paylaşan Simge muhteşem performansı ile de izleyenleri adeta büyüledi.

Simge’nin sevilen şarkısı Yankı’yı Marina Arena’yı dolduran sevenleri hep bir ağızdan söyledi.

BURAY’DAN YENİ KLİP MÜJDESİ

Türk Pop müziğinde son dönemlerin başarılı çıkışı ile adından söz ettiren genç sanatçısı Buray da tıpkı Simge gibi ilk açık hava konserinde izleyenlerden tam not aldı.

Söylediği popüler şarkılarının yanı sıra ustalardan seçmeler de yapan Buray sevenlerine yeni klip müjdesini de açık hava sahnesinden vermeyi ihmal etmedi.

Albümün 3.klibini Mecnun şarkısına çeken Buray yakında yayına girecek klibi için heyecanını sevenleri ile paylaştı.

Buray ve Simge sahne öncesi verdikleri ortak röportajda çok iyi dost olduklarını söyleyerek camiada bu tip dostlukların az olduğuna dikkat çektiler.

Dünyaca ünlü yıldızlar için kurulmuş dev sahnede konser vermenin heyecanını yaşayan Simge, birbirinden farklı sürprizler hazırladığı gecede en sevilen şarkılarını ve cover şarkıları seslendirdi.