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Mehmet Aslan... GÖZALTINA ALINDI!

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Mehmet Aslan... GÖZALTINA ALINDI!
Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın küçük oğlu oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

 

Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir dönem MHP’den milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslan, Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısının ardından sosyal medya hesabında bazı paylaşımlarda bulunmuştu.

Tweetleri incelemeye alınan Aslan hakkında İstanbul CumhuriyetBaşsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. 

'TWEETİ BEN DEĞİL ŞOFÖRÜM ATTI'

Mehmet Aslan’ın emniyette verdiği ifadede ise suçlamaya konu olan tweeti şoförünün attığını söyledi. Aslan ifadesinde yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında olduğunu ve cep telefonunu şoförüne verdiğini söyledi.

Gece saat 04.00 sıralarında Reina saldırısı olduktan sonra şoförünün yanına geldiğini söyleyen Aslan, “Meydana gelen terör olayından dolayı infiale kapılarak bana sormuş olduğunuz tweeti ve başka bir tweeti benim hesabımdan attığını ve daha sonrasında bu tweeti sildiğini söyledi.

Bu tweeti sildikten sonra durumu yatıştırma amaçlı iki paylaşımda daha bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine telefonumu kontrol ettiğimde sayfamda bu paylaşımın bulunmadığını silinmiş olduğunu gördüm” dedi.

Kendisinin de saat 05.00 sularında toparlayıcı olacağını düşündüğü paylaşımlarda bulunduğunu anlatan Aslan, “Sabah da sosyal medyada bu paylaşımla ilgili tepkiler oluşunca tekrar paylaşımlarda bulundum. Bana sormuş olduğunuz bu paylaşım yukarıda belirttiğim üzere şoförüm tarafından atılmıştır” dedi. 

YAPILAN PAYLAŞIM ÜSLUBUMA AYKIRI

Atılan tweetin üslubu ve siyasi kimliği ile bağdaşmadığını söyleyen Aslan, “Bugüne kadar attığım paylaşımlar incelendiğinde devlete ve yönetenlere yönelik hakaret içerikli bir paylaşımım yoktur. Ayrıca 2015 yılı seçimleri esnasında bir TV programı ile ilgili bir soruşturma olduğundan normalden daha dikkatli ve duyarlı tavır sergiliyorum” ifadelerini kullandı. 

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde avukatıyla birlikte emniyete giden Mehmet Aslan, saat 15.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aslan savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: hurriyet.com tr
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