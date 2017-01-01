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Mehmet Koçarslan... SALDIRI İLE İLGİLİ KRİTİK DETAYI AÇIKLADI!

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Mehmet Koçarslan... SALDIRI İLE İLGİLİ KRİTİK DETAYI AÇIKLADI!
Arazisi Doğuş Gurubuna, İşletmesi Mehmet Koçarslan'a ait olan eğlence kompleksi Reina'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin günler öncesinden alındığını belirten Koçarslan,"Yaklaşık iki haftadır Arnavutköy-Bebek-Ortaköy Boğaz hattında olağanüstü emniyet tedbirleri alınmış, tüm bu noktalara çadırlar kurulup 24 saat sabit uygulama yapan ekipler yerleştirilmiştir. Sahil güvenlik ekipleri ile deniz tarafında da gerekli önlemler alınmıştır. Emniyet güçlerimiz tarafından alınan tüm bu önlemlere rağmen maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

TÜM ÜLKEMİZE YAPILMIŞ KALLEŞ VE HAİN BİR TERÖR SALDIRISIDIR

Yaşadıkları terör saldırısını korkunç olarak niteleyen Koçarslan, "Yaşadığımız bu korkunç olay, insanlığa, milletimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize, ekonomimize, turizmimize yani tüm ülkemize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. İçimiz kan ağlıyor, kurşunlar ciğerimize saplandı.

ÖLENLERİN HEPSİ BİZİM EVLADIMIZ

Bu hain saldırıda hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, kapıdaki görevli polis arkadaşlarımız, içeride bulunan turist kardeşlerimiz, garsonundan komisine kadar hepsi bizim evlatlarımızdır. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimiz için Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifalar, ailelerine ise sabır ve metanet diliyorum" dedi.

 

EL ELE TERÖRÜ YOK EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR

Birlik mesajı da veren Koçarslan, "İnsanlığa, milletimize ve ülkemize yapılan bu terör saldırısının, birliğimizi bozamayacağına, kardeşliğimizi yok edemeyeceğine, devletimizin milletimizle el ele terörü yok edeceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

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