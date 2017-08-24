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Mehmet Özgür... "SÖZ" DİZİSİNDE!..

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Mehmet Özgür... "SÖZ" DİZİSİNDE!..
Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı, Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘SÖZ’ün oyuncu kadrosuna Ezgi Çelik’in ardından sürpriz bir isim daha dahil oldu

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘SÖZ’ dizisinde usta oyuncu Mehmet Özgür seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 'Özel Kuvvet Timi'nin nefesleri kesen hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle yeni sezonda da pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya hazırlanan ‘SÖZ' dizisinde Mehmet Özgür, sürpriz bir karaktere hayat verecek. 

 Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘SÖZ’, heyecan ve merakla beklenen yeni sezon bölümleriyle Eylül ayında Star TV ekranlarında…

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