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Mehmet Yüzüak... ÜNLÜ SÖZ YAZARININ EVİ TALAN EDİLDİ!..

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Mehmet Yüzüak... ÜNLÜ SÖZ YAZARININ EVİ TALAN EDİLDİ!..
Ünlü besteci ve söz yazarı Mehmet Yüzüak soyuldu.

Bir döneme damga vuran Unutulmaz şarkılara imza atan Mehmet Yüzüak yaşadığı şoku Olcay Ünal Sert'e anlattı.

Ünlü besteci ve söz yazarı Mehmet Yüzüak’ın evi talan edildi…

27 ocak cuma günü, cuma namazını kılmak için Eyüp Sultan’a giden Mehmet Yüzüak, oradan da;  Bahçeşehir’e yeğenlerinin yanına geçti. Gece geç saatlerde Bahçeşehir’den Fener Yolu’nda ki evine dönen Yüzüak gördüklerine inanamadı. Eve geldiğinde kapının aralık olduğunu ve tüm ışıkların yandığını, altın plaklarının yere çarpıldığını belirten Mehmet Yüzüak, “Bütün dolapları yerle bir etmişler, yatak çarşaflarına varıncaya kadar her şeyi talan etmişler. Bütün mücevherleri, hat sanatlarının olduğu tabloları alıp gitmişler. Çok şükür ben evde yoktum, bana da zarar verebilirlerdi.” dedi.
 

Sanatçı, derhal polise başvurduğunu, onlar gördükten sonra çilingirci çağırdıklarını, aynı olayın mahallede iki kişinin daha başına geldiğini, çilingirci kilidi değiştirirken yanında telefonla arayanlardan öğrendiklerini söyledi. Hırsızların 3 kişi olduklarının tahmin edildiğini ifade eden Yüzüak, hırsızlık olayları neden arttı sorusuna, "Şartlı tahliye ile salınanlar yüzünden" dedi.
 

Mehmet Yüzüak, “Ortadoğu’dan elini kolunu sallayan geliyor. Her taraf Suriyeli kaynıyor. Kolayca her önüne gelen Türkiye’mize girememeli. Gerekirse bizde Avrupa ve Amerikalılar gibi vize uygulamalıyız. Çünkü olayların ardı arkası kesilmiyor. Can güvenliğimiz de tehlikede.” dedi.

Mehmet Yüzüak kimdir? 

Mehmet Yüzüak, 2.2.1950 tahininde Kahramanmaraş’ta doğdu. Kalabalık bir ailede mutlu bir  çocukluk dönemi geçirdi. İlkokulu Kahramanmaraş’ta İnönü İlkokulu’nda okudu. Orta öğrenimini Sanat Okulu’nda tamamladıktan sonra, Lise’yi Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1976-77 yıllarında Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Edebiyat Bölümü’nde okudu. Türkiye 18.’si olarak kazandığı Edebiyat Fakültesi’nde 2 yıl eğitim aldıktan sonra İstanbul’a taşınmaya karar vererek, konservatuara girdi. Piyerloti’de 3 yıl Konservatuar da şan, nota ve solfej eğitimi aldıktan sonra şarkı sözü yazmaya başladı.

Zeki Müren, Emel Sayın, Gönül Yazar, Bülent Ersoy, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Seda Sayan gibi çok sayıda ünlü isme verdiği şarkılarla bilinen Mehmet Yüzüak’ın “Kemancı” şarkısını seslendirmeyen ünlü kalmamış, bu şarkı ile 1976-77 yıllarında Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği Altın Kelebek Yarışması’nda üst üste 2 yıl ‘Yılın Şarkısı’ seçilerek Altın Plak Ödülünü kazanmıştı
 

Kader Çıkmazı adlı şarkı ile müzik hayatına atılan Mehmet Yüzüak; Kemancı, Sevda Yolu, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Sevgilim Var İzmirli, Biride bir bini de bir, Bir Mucize Allahım, Hasret Pınarı, Sen Tanrı’nın Yanındasın Söyle Beni de Affetsin Anne, Günah Defteri, Sevgilim Var Gurbette, Hasret Ateşi, Dalgın Gözler,  Günahkar Olmadan gibi çok sayıda bilinen şarkı ile tanınıyor. 

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