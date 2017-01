Mehmet Yüzüak... ÜNLÜ SÖZ YAZARININ EVİ TALAN EDİLDİ!..

Ünlü besteci ve söz yazarı Mehmet Yüzüak’ın evi talan edildi…

27 ocak cuma günü, cuma namazını kılmak için Eyüp Sultan’a giden Mehmet Yüzüak, oradan da; Bahçeşehir’e yeğenlerinin yanına geçti. Gece geç saatlerde Bahçeşehir’den Fener Yolu’nda ki evine dönen Yüzüak gördüklerine inanamadı. Eve geldiğinde kapının aralık olduğunu ve tüm ışıkların yandığını, altın plaklarının yere çarpıldığını belirten M ehmet Yüzüak, “Bütün dolapları yerle bir etmişler, yatak çarşaflarına varıncaya kadar her şeyi talan etmişler. Bütün mücevherleri, hat sanatlarının olduğu tabloları alıp gitmişler. Çok şükür ben evde yoktum, bana da zarar verebilirlerdi.” dedi.

Mehmet Yüzüak, “Ortadoğu’dan elini kolunu sallayan geliyor. Her taraf Suriyeli kaynıyor. Kolayca her önüne gelen Türkiye’mize girememeli. Gerekirse bizde Avrupa ve Amerikalılar gibi vize uygulamalıyız. Çünkü olayların ardı arkası kesilmiyor. Can güvenliğimiz de tehlikede.” dedi.