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Mehtap Bayrı - Ufuk Özkan... AYRILMAZ İKİLİ!..

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Mehtap Bayrı - Ufuk Özkan... AYRILMAZ İKİLİ!..
Ufuk Özkan ve Mehtap Bayrı beraber oynadıkları tiyatro ve sinema filminden sonra şimdi de Kalk Gidelim dizisinde rol alacaklar.

Sektöre uzun yıllardır emek veren,  ekranların sevilen isimleri Ufuk Özkan ve Mehtap Bayrı birlikte bir çok projede rol aldı. Yaptıkları işlerle büyük beğeni kazanan ikili, daha önce tiyatroda nişanlı olan çifti canlandırmıştı. 

Aradan seneler geçse de gösterdikleri performans unutulmamış ki yakın zamanda çekimleri Batum’da tamamlanan bir sinema filminde evli çifti canlandırdılar. Sinema ve tiyatrodan sonra ikili şimdilerde TRT 1 ekranlarında Kasım ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kalk Gidelim dizisinde buluştu.

Dizide köyde yaşayan evli bir çifti canlandıracak olan ikili, “Oyunculuğa ilk başladığımız yıllarda beraber tiyatro yapmıştık. Ne güzel bir partner olmuşuz ki sinema ve dizi teklifi de geldi. Yeni dizimizde köyde aile bağları güçlü bir karı kocayı canlandıracağız” dedi.

 

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