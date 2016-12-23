MELİS KAR’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ!

Türk Pop müziğinin genç seslerinden Melis Kar, Önceki gün Çağla Şikel ve Alişan'ın sunduğu 'Her Şey Dahil' programının konuğuydu.

Yeni single çalışması "Kibir" in tanıtımı için programa katılan Kar, şehitlerin anısına stüdyo ’ya simsiyah kıyafetlerle çıktı.

Giydiği siyah kot ve siyah tişört için açıklama yapan Kar, şunları söyledi. “Ülkemiz zor günler geçirirken giyinmek içimden gelmiyor.

Karşınıza kot ve tişört ile çıktığım için özür diliyorum” dedi. Yeni şarkısı “Kibir”i eğlenceli ve hareketli olduğu için seslendirmekten vazgeçen Melis Kar, program boyunca slow şarkılar söyledi.

Kar, Sezen Aksu’nun ‘Ünzile’ şarkısını seslendirirken stüdyo da ki izleyiciler de gözyaşlarına tutamadı.