Melisa Sözen... SARAYBOSNA'DA JÜRİ ŞIKLIĞI!..

Melisa Sözen, jüri üyesi olduğu 23. Saraybosna Film Festivali’ne güzelliği ve şıklığı ile damga vurdu.

Meksikalı ünlü yönetmen Michel Franco başkanlığında beş ülkeden tanınmış film yapımcıları ve dünyaca ünlü aktörlerden oluşan jüride Melisa Sözen’de yer aldı. 11-18 Ağustos 2017 tarihlerinde Saraybosna’da gerçekleşen, 26 ülkeden 700 basın mensubu, 1300 konuk ve 100.000 ziyaretçinin takip ettiği festivalde Avrupa ve dünyanın en önemli bağımsız sinemaları yarıştı.

1 hafta boyunca Saraybosna’da olan Melisa Sözen “Bu yıl 23'üncüsü dyüzenlenen Saraybosna Uluslararası Film Festivali'nin jürisinde yer almak, benim için çok değerli bir deneyimdi. Birbirinden değerli jüri üyelerine ve festivalin organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılış ve kapanış davetlerinde, kırmızı halıda A46 Tuvanam elbiseleri ile Melisa Sözen büyük beğeni topladı.