  • BIST 109.734
  • Altın 143,930
  • Dolar 3,4809
  • Euro 4,1033
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Melisa Sözen... SARAYBOSNA'DA JÜRİ ŞIKLIĞI!..

»
Melisa Sözen... SARAYBOSNA'DA JÜRİ ŞIKLIĞI!..
Melisa Sözen, jüri üyesi olduğu 23. Saraybosna Film Festivali’ne güzelliği ve şıklığı ile damga vurdu.

Meksikalı ünlü yönetmen Michel Franco başkanlığında beş ülkeden tanınmış film yapımcıları ve dünyaca ünlü aktörlerden oluşan jüride Melisa Sözen’de yer aldı. 11-18 Ağustos 2017 tarihlerinde Saraybosna’da gerçekleşen, 26 ülkeden 700 basın mensubu, 1300 konuk ve 100.000 ziyaretçinin takip ettiği festivalde Avrupa ve dünyanın en önemli bağımsız sinemaları yarıştı. 

1 hafta boyunca Saraybosna’da olan Melisa Sözen “Bu yıl 23'üncüsü dyüzenlenen Saraybosna Uluslararası Film Festivali'nin jürisinde yer almak, benim için çok değerli bir deneyimdi. Birbirinden değerli jüri üyelerine ve festivalin organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ederim”  dedi. 

Açılış ve kapanış davetlerinde, kırmızı halıda A46 Tuvanam elbiseleri ile Melisa Sözen büyük beğeni topladı.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşkın Nur Yengi... YENİ GELİNİ SICAK BASTI!22 Ağustos 2017 Salı 10:50
  • Emre Kınay... SİBEL CAN'IN PARTNERİ OLDU!21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:40
  • Tamer Levent... "TAHSİN KORLUDAĞ" FENA YAKALANDI!..21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:45
  • Acun Ilıcalı... YENİ HEDEFİ MEKSİKA REYTİNGLERİ!21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:45
  • Aybike Esin Tumluer… 23 KİLO VERDİ, ROLÜ KAPTI!..21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:00
  • Cem Lokmanhekim... ÜNLÜLERİN TAKI TASARIMCISI, KANSERE YENİK DÜŞTÜ!..21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:45
  • Sibel Can... 21 YIL ÖNCEKİ PAPARAZZİ KONUŞTU!20 Ağustos 2017 Pazar 17:17
  • Mustafa - Emina Sandal... DENİZ KEYFİ!20 Ağustos 2017 Pazar 14:00
  • Hayta İsmail (Ahmet Arıman)... "GÖNÜL EĞLENDİRMİYORUZ, EVLENİYORUZ"20 Ağustos 2017 Pazar 13:20
  • Bora Akkaş - Seda Türkmen... EVLENDİLER!20 Ağustos 2017 Pazar 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti