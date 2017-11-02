Menderes Türel - Manolo Carrasso... ‘MEMLEKETİM’ ŞARKISINI BİRLİKTE ÇALDI!

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Manolo Carrasco ve Menderes Türel’in muhteşem performansıyla başladı.

Bu yıl 18. kez düzenlenen ve ülkemizin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Kasım’da ‘Piyano Flamenko’ dendiğinde dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Monolo Carrasco’yu ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen, her yıl sanatseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen müzik festivali, bir kez daha klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni müzikseverlerle buluşturacak.

Festivalin açılış konserinde Manolo Carrasco’ya ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısında piyanoda eşlik eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden biri müziktir.

Antalya Türk kültürünü dünyaya tanıtma misyonu olan bir şehir olarak, müzik alanında da bir misyona sahip diye düşünüyorum.

Piyano festivalimiz de bize bu yolda yol açan ve ilham veren bir gelenek haline gelmiştir. Antalya’yı müzik şehri ve müziğin başkenti yapmak için ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Yıldızlar geçidi yaşanacak festivalde bu yıl; dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy’un yanı sıra; Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü sanatçılar yer alıyor. Festivalin Sanat Yönetmenliği görevini Orkestra Şefimiz Gürer Aykal üstleniyor.

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Manolo Carrasco ve Menderes Türel’in muhteşem performansıyla başladı.

Bu yıl 1 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin ilk konserinde; ‘Piyano Flamenko’ dendiğinde dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan ve geçtiğimiz yıl festivalde verdiği konserle Antalyalı müzikseverleri kendine hayran bırakan, özel gösterisi ‘Sounds from Spain’ (İspanya’dan Sesler) ile İspanyol Flamenko Piyanisti Manolo Carrasco sahne aldı.

Sıcak Flamenko ezgileri ve etkileyici dans gösterisi eşliğinde, Antalyalıların büyük beğenisini kazanan konserin ardından seyircileri selamlayan Carrasco, konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını çalarak izleyicilerden büyük alkış aldı.

‘İspanya’dan Sesler’ özel gösterisi ile dünyaca ünlü Francisco Tarrega, Enrique Granados, Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Luigi Bocherini gibi isimlerin eserleri ile 19. yüzyıldan günümüze Flamenko ve klasik müziğin en iyi örneklerini sunan Carrasco’ya konser boyunca 6 flamenko dançsısı ve 7 müzisyen eşlik etti.

Festivalin açılış konserinde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu akşam bir Akdeniz rüzgarıyla başlıyor.

İspanya’nın büyük piyanist ve kompozitörü Sayın Carrasco, festivalimizin geçen yıl da sanatçısıydı, bu yıl da bizimle birlikte. Festivalin bu konserle açılması bizim için gerçek bir mutluluk kaynağı oldu.

Bu konserin ardından büyük sanatçılarla devam edecek konser dizimiz, diliyoruz ki sizlere bir müzik ziyafeti yaşayacak” dedi.

Antalya’yı müzik şehri ve müziğin başkenti yapmak için ilerlemeye devam ettiklerini belirten Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden biri müziktir. Müziğimizin kökeninde 3 kıtanın bütün müziklerinin zenginliği var.

Ancak tıpkı Türk mutfağı gibi Türk müziği de maalesef dünyada hak ettiği yerde değil. Antalya, Türk kültürünü dünyaya tanıtma misyonu olan bir şehir olarak, müzik alanında da bir misyona sahip diye düşünüyorum.

Piyano festivalimiz de bize bu misyonda yol açan ve ilham veren bir gelenek haline gelmiştir. Huzurlarınızda bize bu yolu açan tüm eski belediye başkanlarına, sayın hocam Gürer Aykal’a ve festivalde yer alan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkürüm de bu festivalleri yaşatan Antalya halkınadır.”

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde bu yıl;

Liszt’in dev eseri Faust Senfonisi’ni piyanoya uyarlayarak müzik dünyasında ayrı bir yer edinen ve 12 adet Türk-Osmanlı Rapsodisi bestesi bulunan Stéphane Blet;

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’ne özel hazırladığı bestesini ilk kez ‘Kamuran Gündemir Anısına’ düzenlenen resitalde seslendirecek olan genç ve yetenekli Türk piyanist Cem Esen;

Uluslararası piyano yarışmalarında kazandığı ödüller ile yeteneğini taçlandıran dünyaca ünlü Türk piyanist Emre Elivar;

Müzik otoriteleri tarafından “neslin en ilginç caz müzisyenlerinden biri” olarak gösterilen İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos;

Türkiye’nin en yetenekli Çellistlerinden Çağ Erçağ ve en yetenekli Gitar virtüözlerinden Nurkan Renda;

Pedro Almodovar‘ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi “İspanyol Diva” Luz Casal;

Ve dünyaca ünlü Türk piyano solistleri Güher & Süher Pekinel gibi klasik müzik, caz ve flamenko dünyasından birçok yıldız isim yer alacak.

MÜZİĞİN KALBİ ‘SANAT ŞEHRİ’ ANTALYA’DA ATACAK!

Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sürprizlerle dolu programı Antalyalı sanatseverlere müzik dolu unutulmaz günler yaşatacak.

Türkiye’nin en önemli orkestralarından biri olan ‘Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin orkestrası olarak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in destekleriyle kurulan ‘Akdeniz Filarmoni Orkestrası’, Antalya Kültür Merkezi’nde birbirinden ünlü solistlere eşlik edecek ve dünyaca ünlü orkestra şefi Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy tarafından yönetilecektir.

AÇILIŞ KONSERİ MANOLO CARRASCO’DAN

Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM)’de gerçekleşen Manolo Carrasco konserinin ardından 4 Kasım’da Gürer Aykal’ın yöneteceği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte dünyaca ünlü piyanist ve besteci Stéphane Blet konseri ile devam edecek olan festivalde;

8 Kasım’da her yıl geleneksel olarak “Kamuran Gündemir Anısına” düzenlenen resitalde genç piyanist Cem Esen,

10 Kasım’da Gürer Aykal’ın yöneteceği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Bestecileri konserinde piyanist Emre Elivar,

17 Kasım’da Flamenko Caz türünde Ariadna Castellanos,

22 Kasım’da Hakan Şensoy yönetiminde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte, Anadolu ezgilerinin senfonik rock türünde yeniden yorumlandığı konserde Çağ Erçağ (Viyolonsel) & Nurkan Renda (Gitar),

26 Kasım’da ‘Romantizmin Tutkulu Sesi’ Luz Casal,

29 Kasım’da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

GÜHER&SÜHER PEKİNEL, 1-2 ARALIK’TA SAHNEDE

Türkiye’nin en önemli festivali olarak bilinen gerek yurtiçinden gerek yurtdışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği konserlerle son bulacak.

Final konserlerinde Akdeniz Filarmoni Orkestrası; olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik edecek.

Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel; Avrupa, Uzakdoğu ve ABD’nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecekler.

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.