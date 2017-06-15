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Meral Konrat… KIZINI EVLENDİRDİ...

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Meral Konrat… KIZINI EVLENDİRDİ...
Türk Sineması'nın güzel ve başarılı oyuncusu kızını evlendirmek için 1.5 aydır devam ettiği turne oyununa ara vererek koşa koşa İstanbul'a geldi.

Sinemanın güzeli Meral Konrat'ın kızı Selen Sarı, 2008 yılında Show TV’de ''Benim Annem Dans Edemez'' yarışmasında tanıştığı Bertan Arın ile dünya  evine girdi. Bu yarışmada Selen Sarı 1. Bertan Arın ise 3. olmuştu.

Sarıyer'in sırtlarında düzenlenen muhteşem Kır Düğününde Meral Konrat'ında görev aldığı Film-San Vakfı  Kurucu ve Şeref üyeleri olan sanatçı dostları Anta Toros, Devlet Devrim, Nermin Denizci, Nilüfer Aydan, Ufuk Kaplan, Levent Aykul ve Kıvanç Terzioğlu'nun yanı sıra Hakter Balaban, Levent Sülün, Haluk Yüce, İhsan Önal, Ömür Akkan, Cenk Torun, Burhan Akdağ, Nursel Eroğlu, İnanç & Yıldız Terzioğlu, Sema Bekmez, Burhan Zorlu, Ali Eşitmez, Abdurrahman Keskiner ve çok sayıda işadamı ile seçkin davetliler yer aldı.  

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