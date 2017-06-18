Mercan Dede... 'İYİ HİSSET'TİRDİ!

İstanbul Cevahir, “Kendini keşfet, öğren, sev, şımart; mutlu et, mutlu kal” gibi kalbî, ruhani, dünyevi, bedeni ve hayati mottolardan yola çıkarak düzenlediği “İyi Hisset!” etkinlikleri kapsamında, Mercan Dede konserine ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL CEVAHİR MERCAN DEDE İLE İYİ HİSSET”Tİ!

“Beni En İyi Cevahir Bilir” deneyimini yaşatarak hayatın tatlı karmaşası içinde nasıl daha iyi hissederiz sorularına cevap bulan İstanbul Cevahir, ziyaretçilerini Mercan Dede ile buluşturdu.

17 Haziran saat 19:00’da Mercan Dede’nin üstün sahne performansı ile bambaşka bir deneyim sunan Cevahir, ziyaretçilerinin daha iyi hissederek mutlu olmalarını sağladı.

İftardan önce sahne alan Mercan Dede, etkileyici performansı ile ziyaretçilerin ruhani duygularına da hitap etti.