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MERSİN MERSİN OLALI BÖYLE BİR TANITIM GÖRMEDİ!

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MERSİN MERSİN OLALI BÖYLE BİR TANITIM GÖRMEDİ!
Oyuncu ve şair Hamit Kaya, Mersin Sultaşa Otel’de Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Rojda İstegün’ün himayesinde ‘’Yüreğim Terk Etmeden’’ adlı şiir kitabının lansman gecesini gerçekleştirdi.

Havuzbaşında gerçekleşen tanıtım gecesinde, Hamit Kaya’ya destek olmak için gelen sanatçı dostları, işadamları ve seçkin bir davetli topluluğu da hazır bulundu.

Hatice Kaya’nın sunduğu geceye, Mehmet Çağlar, Sevinç Arda, Serdar Derman, Selahattin Özdemir, Şafak Sönmez, Bahar Gelir, Hüseyin Tatlıses, Ömür Gedik, Tarık Mengüç ve Nur Ertürk de Hamit Kaya’nın ikinci baskısını yapan ‘’Yüreğim Terk Etmeden’’ isimli şiir kitabına destek olmak için katıldılar.

İŞTE LANSMAN GECESİNDEN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER;

Şiirlerin okunduğu, şarkıların, türkülerin söylendiği gecede, Hamit Kaya konuklarına imzalı kitabını hediye ederken, pasta kesiminin ardından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Gecenin bitiminde tüm sanatçılar, Zeki Ceylan’ın evsahipliğnde  Hacı Baba Restaurant’ta geleneksel Mersin lezzetleriyle buluştu.

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