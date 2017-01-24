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Merve Gezen... GEÇEN YIL ÖDÜL ALDIĞI YARIŞMADA BU YIL JÜRİ KOLTUĞUNDA...

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Merve Gezen... GEÇEN YIL ÖDÜL ALDIĞI YARIŞMADA BU YIL JÜRİ KOLTUĞUNDA...
Geçtiğimiz yıl yarışmada, bu yıl jüride...

Yazıp yönettiği kısa filmi “Nerdesin Aşkım?” ile geçtiğimiz yıl Atlas Awards, Boston Film Festivali’nden ödül ile dönen yönetmen Merve Gezen bu yıl festivalin jürisi oldu.

Dünyanın dört bir tarafından seçilen 50 eserin yer aldığı festivalde, geçtiğimiz yıl “Nerdesin Aşkım? (Where are you, my love?)" isimli kısa filmi ile jüriden İnsan Hakları Ödülü alan Merve Gezen, bu yıl 15-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen festivale “Kısa Film” jürisi olarak gidiyor.

 

Atlas Ödülleri Uluslararası Film Festivali, dünyadaki tanınmış ve yeni çıkan film yapımcıları tarafından çekilen bağımsız filmleri ve bu yapımcıların keşfedilmesine olanak sağlayan çevrimiçi bir platform sunuyor.

 

Ocak ayında düzenlenen bu özel iki haftalık çevrimiçi festival, 35 uluslararası filmi bir araya getiriyor. Atlas Ödülleri'nin sunumuyla sonuçlanan festival ayrıca küresel bir kitleye mükemmel bağımsız filmler sergiliyor.

 

Festivalin resmi seçkisi profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilip, ödüle layık görülüyor.

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