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Meryem Uzerli... "80 YAŞIMA KADAR AŞK DEFTERİMİ KAPATMAM"!..

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Meryem Uzerli... "80 YAŞIMA KADAR AŞK DEFTERİMİ KAPATMAM"!..
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli verdiği röportajda "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Doğru adam olursa neden olmasın, 80 yaşıma kadar aşk defterini kapatmam" dedi.

Güzel oyuncu  Meryem Uzerli, iş adamı Alp Özcan'la ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı merak ediliyordu. Uzerli, "Aşk defterini kapatmadım.

80 yaşımda değilim o defteri kapatayım. Doğru adam olursa evlenirim" dedi.

"ÖLENE KADAR O DEFTER KAPANMAZ"

Kızına dadı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, sevgilisi Alp Özcan'la yollarını ayırdığını ve hayatında henüz kimsenin olmadığını belirtti.

Meryem Uzerli, muhabirlerin "Aşk defterini kapattınız mı?" sorusuna ise "80 yaşında değilim. Ölene kadar o defter kapanmaz.

Doğru insanı bulursam evlenmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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