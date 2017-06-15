Meryem Uzerli... "80 YAŞIMA KADAR AŞK DEFTERİMİ KAPATMAM"!..

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, iş adamı Alp Özcan'la ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı merak ediliyordu. Uzerli, "Aşk defterini kapatmadım.
80 yaşımda değilim o defteri kapatayım. Doğru adam olursa evlenirim" dedi.
"ÖLENE KADAR O DEFTER KAPANMAZ"
Kızına dadı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, sevgilisi Alp Özcan'la yollarını ayırdığını ve hayatında henüz kimsenin olmadığını belirtti.
Meryem Uzerli, muhabirlerin "Aşk defterini kapattınız mı?" sorusuna ise "80 yaşında değilim. Ölene kadar o defter kapanmaz.
Doğru insanı bulursam evlenmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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