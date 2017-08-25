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Mesut Mertcan... VEFAT ETTİ!

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Mesut Mertcan... VEFAT ETTİ!
TRT’nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürüğü Adana Huzurevi’nde yaşamını yitirdi.

Son yıllarını Adana Huzurevi’nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mesut Mertcan, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat etmeden önce Adana’da huzurevinde yaşayan 70 yaşındaki TRT eski spikeri Mesut Mertcan, verdiği röportajda son dileğini açıklayarak TRT ekranlarından haber sunmak istediğini açıklamıştı.

TRT ekranlarının eski spikeri olan Mesut Mertcan'ın bu dileği, Erhan Çelik’in tarafından “Koltuğum sizindir.” gerçekleştirilmiş ve iki isim TRT stüdyolarında haber sunmuştu.

Mesut Mertcan kimdir?

15 Eylül 1946 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Mesut Mertcan, yine doğduğu şehir olan Adana'da eğitim hayatına adım atmıştır. Eğitim hayatını İstanbul ve Adana'da sürdüren Mertcan, bu eğitimlerini Çukurova Koleji, Levent Koleji ve İstanbul Işık Lisesi'nde tamamlamıştır.

Üniversite eğitimine Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından birisi olan Gazi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Bölümü ile başlayan Mertcan, bir süre sonra bu eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

Adana İl Radyosu'nda müstahdemlik yapan Mesut Mertcan, arada boşluktan faydalanarak gelen reklamları seslendirmiş ve bir süre sonra bu seslendirmeler Radyo müdürünün ilgisini çekmiştir.
Sınav şansını elinden kaybeden Mesut Mertcan pes etmemiştir. Spikerliğin, hayallerindeki meslek olduğuna artık oldukça emindir. Defterlerini karıştırırken müstahdemlik yaptığı yıllarda TRT tarafından kendisine verilen "Reklamlarda konuşabilir" belgesini fark etmesi, genç adamın kafasında bir ışık yakmıştır.

Bu belgeyi kullanarak TRT'ye mektup yazan Mertcan'ın başvurusu, kurum tarafından kabul görmüştür. Ankara'yı kazanan genç Radyocunun ilk görev yeri ise kadro açığı dolayısıyla Erzurum olmuştur.

Buradaki görevinin ardından Ankara'ya çağrılan Mertcan, daha sonrasında Haber Merkezi'ne atanmıştır.Mertcan'ın bu denli bir yeteneğe sahip olmasına Radyo müdürü kayıtsız kalmamıştır.

Genç adamı karşısına alarak öğüt veren müdür, "Konuşman güzel, ses tonun güzel, okul dışından sınavlara gir" önerisinde bulunmuştur. Bu öneriyi dikkate alan Mertcan, büyük bir efor sarfederek 33 dersten sınava girmiş ve 32 dersi kolaylıkla vermiştir.

Tek dersten sınava kalması dolayısıyla da TRT'nin o dönemde açmış olduğu sınava katılmaya hak kazanamamıştır.

Mesut Mertcan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinde MGK bildirisini okumasıyla tanınmaktadır.

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