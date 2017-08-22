Meteoroloji uyardı... İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI!..

Kurum sabah saatlerinde Marmara Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi, öğle saatlerinde Marmara, Ege, Karadeniz Bölgesi’nde yağmur beklenirken, Meteoroloji bazı illere kuvvetli yağış uyarısında bulundu. O iller: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Karabük, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak.

Son sıcaklık değerlerine göre Türkiye genelinde Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nde kuvvetli, yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Türkiye’nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Manisa, Çankırı, İzmir, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

22 Ağustos İstanbul Hava Durumu

İstanbul’da sıcaklık gün boyunca 23 derece olması bekleniliyor. Kuvvetli sağanak yağış en çok 12:00 ila 18:00 saatleri arası yağacak. Nem oranında Pazartesi gününe oranla yükseliş gözüküyor: Yüzde 72. Rüzgar saatte 23 km hızda esiyor. Yağmurun akşam saatlerinde kesilmesi bekleniliyor.

AKOM'dan uyarı geldi

AKOM 22 Ağustos günü için "Trakya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurşeklinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde İstanbul il geneline yayılması ve akşam saatlerine kadar da aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bugün İstanbul il genelinde gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetleneceği ve özellikle Anadolu Yakası'nda daha etkili olacağı tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

Son değerlendirmelere göre İstanbul'un batı tarafından doğu tarafında yoğun bulut kütlesi geliyor

22 Ağustos Ankara Hava Durumu

Ankara’da parçalı bulutlu hava hakimken, sıcaklık 28 derece olarak gözüküyor. Yağış beklenmiyor, nem oranı yüzde 36. Rüzgar saatte 18 km hızda esmesi bekleniliyor.

22 Ağustos İzmir Hava Durumu

İzmir’de gökyüzü parçalı bulutlu, yağış oranı yüzde 20 olarak gözüküyor. Nem oranı yüzde 53, rüzgar saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor.