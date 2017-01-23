Meteorolojiden uyarı!... YOĞUN VE ŞİDDETLİ KAR GELİYOR

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışları için açıklama yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Yurdumuzun çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor" denildi.

Meteorolojinin açıklaması şöyle:

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Ülkemiz halen Yüksek Basınç Merkezinin etkisi altında olup, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmektedir. İç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadır. Yurdumuzun yarın (24.01.2017 Salı günü) sabah saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın, Çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği tahmin ediliyor.

SALI:

Yarın batı bölgelerimizin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı bekleniyor.

ÇARŞAMBA:

25 Ocak 2017 Çarşamba günü balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte yağışların yurt geneline yayılacağı; Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Akdeniz ile Iğdır dışında yağış meydana geleceği, yağışların Kıyı Ege ile Marmara’nın güneybatısında kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Marmara bölgesinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ:

26 Ocak Perşembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soğuk ve yağışlı sistemin Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.