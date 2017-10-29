Metin Ersoy… KALİPSO KRALI’NI KAYBETTİK!..

“o Gemide Ben de Olsaydım” şarkısıyla Türkiye’nin gönünde taht kuran Metin Ersoy az önce hayatını kaybetti…

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METİN ERSOY KİMDİR

Sanat yaşamına 1956 yılında calypso türünde şarkılar seslendirerek başladı.

Metin Ersoy, 15 Nisan 1934 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Saat tamircisi olan babası koyu bir Vefa Spor taraftarı olduğu için Vefa Kulübü’nün içinde büyüdü. Gençliğinde Metin Ersoy da futbol oynadı, hatta Galatasaray‘da futbol oynadı. Ama 1961yılında üzerine kaleci düşünce kolu çıkmış ve futbola veda etmek zorunda kalmış. O 12 yaşındayken, babası bir Rum kadını ile tanışınca evi terk etmiş.



14 yaşından itibaren aklı hep müzik ve tiyatrodaydı. Yeni Kolej’de okudu. Lise’deyken müzik öğretmeni Zeynep Değirmencioğlu’nun (Ayşecik) babası Hamdi Değirmencioğlu idi. Aynı za yazmakta olan Hamdi Değirmencioğlu 1956 yılında kızı Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte Metin Ersoy‘u da “Papatya” filminde oynatmıştır.

1953 yılında liseye öğleden önce devam ederken bir öğleden sonra da konservatuvara devam etmekte ve akşamları da dans dersi vermekteymiş. Bir ders 3 lira, 10 ders 30 lira. 1955 yılında ilk kez Şan Sineması’nda filmden önce sahnede şarkı söyledi.

1956 yılında İzmir‘de askerliğini yaparken İngilizce bildiği için onu Kore Savaşı‘na tercüman-teğmen olarak gönderdiler. Gidiş süresi 1 ay olan yolculukta Metin Ersoy söylediği şarkılarla yolcuları ve mürettebatı eğlendirirdi. Kore’de de Amerikan birliklerine şarkı söyledi. Amerikalılar onu Karayip müziğinin ünlü sesi Harry Belafonte‘ye benzetti. Metin Ersoy; Harry Belafonte’nun söylediği kalipsotüründe şarkıları ilk defa dinlediğinde çok beğendi. Türkiye’de kalipsoyu tanıtmayı kafasına koydu.

Kore’den ve askerden dönünce bir hafta sonra havaalanında yolcu servisinde işe başladı. Aynı yerde Göksel Arsoy da işe başladı ama bir hafta sonra akılları müzik ve sinemada olduğu için işten kovuldular.

1960 yılında İlham Gencer ile tanıştı. Onunla ve Ayten Alpman ile birlikte çalışmaya başladı. Harry Belafonte‘nin şarkılarından söylemeye başladı. İlham Gencer ona ‘Kalipso Kralı‘ ünvanını verdi. 1969 yılında Gar ve Çakıl gazinolarında çalıştı. 1970 yılında “Vakit Yok Gemi Kalkıyor” şarkısını yaptı.

Metin Ersoy, 70’li yıllarda herkesin yaptığı müzikten farklı olarak Karayip Adaları’nın halk müziği olan kalipso tarzı “Vakit Yok Gemi Kalkıyor” adlı şarkısında söylediği ‘O gemide ah ben de olsaydım/ Açık denizlere yol alsaydım‘ sözlerini yaşı uygun olanların bilmemesine imkan yoktur.

Metin Ersoy, 1967 yılında Lunapark’ta gazinoda şarkı söylerken beğenip tanıştığı Tülin hanım ile 1977 yılında evlendi. Oğlu Emir Ersoy 14 Ekim 1977 tarihinde doğdu. 3 Aralık 1978 tarihinde de kızı Tuğçe Ersoy dünyaya geldi.

Filmleri ve Dizileri :

1961 – Sonbahar Yaprakları (Sinema Filmi)

1961 – Boş Yuva (Sinema Filmi)

1960 – Gecelerin Ötesi (Yüksel) (Sinema Filmi)

1956 – Papatya (Sinema Filmi)

45’lik Plakları :

1961 – Love Love Alone / Malaya

1968 – Sırt Sırta / Şek Sevgilim

1970 – İki Kalp Bir Olunca / Vakit Yok Gemi Kalkıyor

1970 – Senden Hiç Haber Yok / Her Şey Berbat

1973 – Eğlenelim Doya Doya / Ak Duvaklı Gelin

1974 – Yeşil Gözlü Esmer Güzeli / Beyaz Güvercin

1974 – Vefa’ya İthaf Müzikal Şiir / Samba Marş

1978 – 20. Sanat Yılı (Albüm – LP)

1985 – Mavi Yolculuk (Albüm – Kaset)

2007 – Bir Zamanlar 3 (Albüm – CD)

2012 – En İyileriyle (Albüm – CD)

2012 – Bir Zamanlar Özel 3 Keşfedilecek Plaklar (Albüm – CD)

2013 – Bir Zamanlar 5 (Albüm – CD)