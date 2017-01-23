Metin Özülkü... NİLGÜN BELGÜN'LE KAHKAHA DOLU SOHBET!

Metin Özülkü ve Nilgün Belgün, Tepe Nautilus ziyaretçilerine kahkaha ve müzik dolu bir gün yaşattı.

Birbirinden özel isimleri her ay Tepe Nautilus ziyaretçileri ile buluşturan ‘Tepedekiler’de bu ay; ev sahibi Metin Özülkü, televizyon ve tiyatro dünyasının en renkli simalarından Nilgün Belgün’ü ağırladı.

Pozitif enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Nilgün Belgün ile Metin Özülkü, müzik ve kahkaha dolu buluşmada Tepe Nautilus ziyaretçilerine eğlenceli bir gün yaşattı.

Rahat ulaşımı ve birbirinden özel etkinlikleriyle ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunan Tepe Nautilus AVM, her ay ziyaretçilerini “Tepedekiler” buluşmalarında Metin Özülkü’nün konuklarıyla bir araya getirmeye devam ediyor.

Metin Özülkü bu defa; pozitif enerjisi ve gülen yüzüyle tiyatro ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Nilgün Belgün’ü konuk etti.

Şen kahkahaları ve Rumca eşlik ettiği şarkılarla Tepe Nautilus ziyaretçilerine eğlenceli bir gün yaşatan Nilgün Belgün, ilk tiyatro eğitimine babasından gizli annesinin desteğiyle nasıl başladığını, Devekuşu Kabare ile profesyonel oyunculuğa adım atma sürecini ve 1990’larda TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece programındaki çingene tiplemesiyle Türkiye’nin her köşesine nasıl uzandığını anlattı.

Bugüne kadar başarıyla canlandırdığı çingene karakterlerinin yanı sıra Rum tiplemeleriyle de sıkça anıldığını söyleyen Belgün, bundan memnun olsa da artık farklı rollere daha sıcak baktığını anlattı.

Hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak hazırladığı tek kişilik müzik dans ve komedi gösterisi “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi”den de bahseden Belgün, beş yıldır aralıksız oynadığı oyunda Avrupa ve Amerika’nın ardından önümüzdeki dönemde Avustralya’da da sahne alacağından bahsetti.