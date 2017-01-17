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Metin Uca... "BİZİ BİRLEŞTİREBİLECEK TEK ŞEY SANATIN DİLİDİR"!..

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Metin Uca... "BİZİ BİRLEŞTİREBİLECEK TEK ŞEY SANATIN DİLİDİR"!..
Muhabirlik deneyimi ile televizyon hayatına başlayan, yaptığı televizyon programları ve tiyatro oyunları ile ses getiren Metin Uca, MAG Ocak sayısına özel röportajında yeni projelerini ve çok daha fazlasını anlattı.

Dijitalde; akılcı, yaratıcı ve özgün işlerin karşılık bulma şansının daha yüksek olduğunu vurgulayan Uca, MAG okurlarına özel gerçekleştirdiği röportajında “Eğer ben yapsaydım çok etkileyici olurdu dediğim birkaç seslendirme oldu” dedi.

Yeni projelerinden bahseden ünlü tiyatro oyuncusu sürpriz projelerinin de müjdesini verdi. Her ülkenin dönem dönem delirme süreçlerinden geçtiğini belirten Uca, gündeme ilişkin yorumlarını da MAG okurları ile paylaştı.

Mesleğe yeni atılacaklara da tavsiyelerde bulunan Metin Uca, sektöre ilişkin merak edilenleri röportajında yanıtladı.  

 

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