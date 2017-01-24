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Metin Zakoğlu... EVDE TİYATRONUN MUCİDİNDEN YENİ OYUN : "BİR SELFİYE NE DERSİN"...

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Metin Zakoğlu... EVDE TİYATRONUN MUCİDİNDEN YENİ OYUN : "BİR SELFİYE NE DERSİN"...
Ayşe Kökçü ile aynı sahneyi paylaşan Zakoğlu, yine seyircileri kurduğu interaktif ilişkilerle kahkahalara boğdu.

Metin Zakoğlu ve Ayşe Kökçü,  Murat İpek'in yazdığı, Engin Gürmen'in yönettiği  “BİR SELFİYE NE DERSİN?” adlı iki kişilik oyununun geçtiğimiz haftasonu yapılan galasında ayakta alkışlandı.Yıllarca “Bizimkiler” dizisinin annesi Nazan karakteriyle tanıtığımız, belleklerde  iz bırakan Ayşe Kökçü ile aynı sahneyi paylaşan Zakoğlu, yine seyircileri kurduğu interaktif ilişkilerle kahkahalara boğdu.

Son zamanların en önemli mesleği haline gelen “yaşam koçluğu” üzerine dikkati çeken oyunda, Ayşe Kökçü ünlü bir yaşam koçunu,  Metin Zakoğlu ise ondan yaşam enerjisi almak için izlemeye giden ve yaşam koçuna hayat dersi veren, bir maliye memurunu oynuyor.

“Bizimkiler” dizisinde, Ayşe Kökcü ile yıllarca birlikte rol alan Erdal Özyağcılar galaya  gelerek oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Ve oyunu izlerken çok eğlendiğini, keyifli bir zaman geçirdiğini söyledi.

"Bir Selfiye Ne Dersin" oyunu 26 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi ve 2 Şubat'ta Beyoğlu Grandpera'da oynayacak. 

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