  • BIST 108.774
  • Altın 144,779
  • Dolar 3,4957
  • Euro 4,1179
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Mezarcı... LOS ANGELES CİNEFEST’DE YARI FİNALDE!

»
Mezarcı... LOS ANGELES CİNEFEST’DE YARI FİNALDE!
Yönetmenliğini ve senaristliğini Talip Karamahmutoğlu’nun üstlendiği, başrollerinde Emre Altuğ ile Nilay Erdönmez’in yer aldığı “Mezarcı” filmi, Los Angeles CineFest’de yarı finale kaldı.

 

11 Ağustos’ta vizyona giren “Mezarcı” filmi, Los Angeles CineFest’de yarışıyor…

Yönetmenliğini ve senaristliğini Talip Karamahmutoğlu’nun üstlendiği, başrollerinde Emre Altuğ ile Nilay Erdönmez’in yer aldığı “Mezarcı” filmi, Los Angeles CineFest’de yarı finale kaldı.

Film, ayrıca bu hafta Uluslararası Trabzon Film Festivali’nde ana yarışmada yarışıyor.

Mezarcı’nın oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Nilay Erdönmez, Orhan Aydın, Mustafa Uzunyılmaz, Turan Özdemir, Sadık Gürbüz, Hikmet Karagöz, Adem Yılmaz, Hakan Eksen ve Bülent Çiftçi gibi isimler yer alıyor.

11 Ağustosta beyazperdeye gelen filmin konusu ise şöyle:

Yeni bir hayat kurmak umuduyla işçi olarak gurbete gittiği Almanya'da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babasının ölümü üzerine memleketi Dalaman Şerefler Köyü'ne döner.

Ejder'in köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder'in mezarcılık konusunda ki birikimlerine yeni ufuklar açar.

Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, ''Aslan yattığı yerden bellidir''  felsefesi ile yola çıkarak, ölecek her varlıklı insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder.

Kişiye özel mezar tasarımları ile cennete giden bu yolda müşterilerine eşlik eden Ejder ve şirketi ''Yatay mezarcılık, öldükten sonra bile yanınızda olacak...'' sloganı ile işler yolunda giderken, kasabaya sonradan yerleşen Bektaş'ın travmatik hikayesi ile yüzleşir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Damat Takımı... YEPYENİ BİR ROMANTİK KOMEDİ!..17 Ağustos 2017 Perşembe 16:00
  • Ömür Gedik... KONUK OYUNCU OLDU!17 Ağustos 2017 Perşembe 12:00
  • Bora Akkaş...DELİKANLI İMAJI!16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:30
  • Cenaze İşleri... FRAGMANI GÖRÜCÜYE ÇIKTI, SIRA VİZYONDA!..16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
  • Mezarcı...SİNEMA ELEŞTİRMENLERİNDEN TAM NOT ALDI!16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:30
  • Şansımı Seveyim...SEBAHATTİN'İN KÖR TALİHİ!16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:00
  • Kurt Kapanı... ÇEKİMLERİNE EMET'TE BAŞLANDI!..15 Ağustos 2017 Salı 15:30
  • Arapsaçı... FİLMİN OYUNCULARI, OKUMA PROVASINDA BİR ARAYA GELDİ!..15 Ağustos 2017 Salı 15:00
  • Zohak... SET KURULDU, ÇEKİMLER BAŞLADI!..15 Ağustos 2017 Salı 14:30
  • 7.Malatya Uluslararası Film Festivali... DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN BAŞVURU YAĞIYOR!..15 Ağustos 2017 Salı 14:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti