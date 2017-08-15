Mezarcı...SİNEMA ELEŞTİRMENLERİNDEN TAM NOT ALDI!

11 Ağustos'ta vizyona giren, Talip Karamahmutoğlu'nun yazıp yönettiği ve başrollerinde Emre Altuğ ile Nilay Erdönmez'in yer aldığı "MEZARCI" filmi, sinema eleştirmenlerinden tam not aldı...

11 Ağustos’ta vizyona giren Talip Karamahmutoğlu’nun yeni filmi Mezarcı, sinema eleştirmenlerinden büyük övgü topladı.

Talip Karamahmutoğlu’nun yazıp yönettiği ve başrollerinde Emre Altuğ ile Nilay Erdönmez’in yer aldığı “Mezarcı”, film eleştirmenlerinden çok olumlu tepkiler aldı.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, filmle ilgili “Dalyan’ın turizmine katkı sağlayacak güzel bir film çıktı” yorumunu yaparken, Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Vardan, Mezarcı’yı “Dertsiz tasasız, akla, vicdana zarar onca yerli yapımın arasında, kaybolan değerlere yaptığı vurgularıyla ilgiyi hak eden bir çalışma ‘Mezarcı’. Feza Çaldıran’ın enfes kadrajları ve Erkan Oğur’un seslendirdiği, Mazlum Çimen bestesi ‘Sen Benden Gittin Gideli’ de cabası...”ifadeleriyle yorumladı.

Haber 24 yazarı Eda Şen, “Havalar epey sıcak giderken biraz serinlemek, gülerken düşünmek, az biraz da hüzünlenmek isterseniz Mezarcı filmine gidin!

Hem gözünüz gönlünüz açılır hem kulağınızın pası silinir hem de hayatta her şeyin para demek olmadığını tekrar anlayıp biraz umut biraz hüzün dolu çıkarsınız filmden” ifadelerine yer verirken, İleri Haber yazarı Kaya Özkaracalar ise filmle ilgili “Ölümün bile metalaştırılması üzerine bir hiciv” yorumunu yaptı.

Mezarcı’nın oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Nilay Erdönmez, Orhan Aydın, Mustafa Uzunyılmaz, Turan Özdemir, Sadık Gürbüz, Hikmet Karagöz, Adem Yılmaz, Hakan Eksen ve Bülent Çiftçi gibi isimler yer alıyor.

4. Uluslararası Antakya Film Festivali’nde “En İyi Sanat”, “En İyi Yardımcı Oyuncu” ve “Halk Jürisi En İyi Film Ödülü”nün sahibi olan film, ayrıca 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin “Rengahenk” seçkisinin finalistleri arasına girmişti.

Mezarcı, dünya prömiyerini ise 16. Boston Türk Film ve Müzik Festivali kapsamında yapmıştı.

11 Ağustos’ta vizyona giren Mezarcı filminin konu ise şöyle:

Yeni bir hayat kurmak umuduyla işçi olarak gurbete gittiği Almanya'da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babasının ölümü üzerine memleketi Dalaman Şerefler Köyü'ne döner.

Ejder'in köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder'in mezarcılık konusunda ki birikimlerine yeni ufuklar açar.

Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, ''Aslan yattığı yerden bellidir'' felsefesi ile yola çıkarak, ölecek her varlıklı insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder.

Kişiye özel mezar tasarımları ile cennete giden bu yolda müşterilerine eşlik eden Ejder ve şirketi ''Yatay mezarcılık, öldükten sonra bile yanınızda olacak...'' sloganı ile işler yolunda giderken, kasabaya sonradan yerleşen Bektaş'ın travmatik hikayesi ile yüzleşir.