MFÖ... ‘OLGUNLUK ÇAĞIMIZIN ALBÜMÜ: KENDİ KENDİNE’

Türk Müzik dünyasının yaşayan efsanesi Mazhar- Fuat- Özkan (MFÖ) grubunun DMC etiketiyle çıkan yeni albümü ‘Kendi Kendine’nin imza günü izdihama sebep oldu.

Türkiye’nin 29 ilinde 154 mağazasında sevilen sanatçıları hayranlarıyla buluşturan D&R, yine çok konuşulacak bir imza gününe imza attı.

Türk Müzik dünyasının yaşayan efsanesi Mazhar- Fuat- Özkan (MFÖ) grubunun DMC etiketiyle çıkan yeni albümü ‘Kendi Kendine’nin imza günü D&R Kanyon’da yapıldı.

Müzikseverlerin bir saat öncesinden kuyruklar oluşturduğu etkinlikte MFÖ; hayranlarının hem albümlerini imzaladı hem de onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. 7’den 70’e her yaş grubundan müzikseverin bulunduğu imza günü iki saat sürdü.

‘Kendi Kendine’ albümüyle ilgili konuşan Mazhar Alanson ‘Olgunluk çağımızın albümü sayılır. Şarkılarımızı çok birbirinden ayırmıyor kimse, bütün albümü dinlediklerini söylüyorlar.

Bu da bizi mutlu ediyor tabii. O kadar kendi kendimize yaptık ki Fuat’ın evinde... İsminin hikayesi buradan geliyor. Hemen hemen sadece üçümüz ve teknisyendi’ açıklamasında bulundu.

Alanson, 12 şarkılık albümde klibin hangi parçaya çekileceğinin sorulması üzerine ‘Albüm henüz Spotify’a verilmedi.

Çünkü CD satışlarımız hamdolsun çok iyi gidiyor. İnsanların beğenisine göre, en çok rağbet gören şarkıya klip çekeceğiz. Öyle bir albüm yaptık ki insanlar ayrı ayrı sevecek her şarkıyı. Bizim şarkılarımız biraz ileride anlaşılır. Bu da öyle olabilir’ yanıtını verdi.

İSMİ MAZHAR ÖNERDİ, BEN DE ‘GOL’ DEDİM!

Fuat Güner 6 yıl aradan sonra dinleyiciyle buluşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak ‘Özlemiştik, dolayısıyla kendi özlemimizi giderdik. Çok da mutluyuz, güzel bir albüm ve içimize sinen bir çalışma yaptık. Umarım dinleyenler de aynı duyguyu bizimle paylaşacak.

Akustik gitar, bas, piyano ve seslerimiz. Çok konserlerimiz var bu yaz, albümü de tanıtacağız’ dedi.

Albümün ismini nasıl seçtiklerini anlatan Güner ‘Mazhar bir akşam telefon etti. Fuat’cım bir isim düşündüm dedi ‘Kendi Kendine’... Dedim ki ‘Gol!’ Bizim halimizi anlatan bu kadar güzel bir isim ancak olurdu. En son 2011’de ‘Ve MFÖ’ albümüyle dinleyiciyle buluşmuştuk’ şeklinde konuştu.

Fuat Güner, sahte tıklamalar konusunda fikrini soran basın mensuplarına ise ‘Sahte tıklanma durumlarını duyuyoruz, etrafta bu tip operasyonlar yapılıyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da oluyor ama Türkiye bu konuda çok ilerideymiş. Biz bilemiyoruz ve ilgilenmiyoruz sadece duyuyoruz’ dedi.

Albümün süreci hakkında bilgi veren Özkan Uğur da ‘Akustik bir albüm yaptık, bütün enstrümanları kendimiz çaldık ve söyledik. Herkesin de ruh haline iyi geleceğine eminiz. 12 şarkımızın hepsi yeni.

Mazhar bize sözleri getirdi 4 ay önce ve paylaşıp yaptık’ ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216’da oynayan Özkan Uğur, imza gününden hemen sete geçeceğini belirtti.