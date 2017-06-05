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MGD YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ!

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MGD YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ!
Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Magazin Gazetecileri Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi.

12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Okan Sarıkaya, kuruldaki konuşmasında, bugüne kadar dernek için yapılan faaliyetlere değinerek, “emeği geçen herkese, başta eski başkanlarımız, Nurettin Soydan, Uğur Güneri ve Sinan Tosun’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Tek liste girilen seçim sonrası, Genel Kurul'da MGD’nin 12’inci dönem başkanlığına derneğin Genel Başkan Yardımcısı olan Okan Sarıkaya seçildi. 

Açılış konuşmalarında derneğin bir sonraki dönem yapacakları anlatılırken, daha üretken, daha paylaşımcı ve başta mesleki sorunlar olmak üzere, sosyal konulara verilecek ağırlık ve daha fazla üyeler özelinde içe dönük çalışmalara ağırlık kazandırılacağının altı çizildi.

Bayrağı Sinan Tosun’dan devralan Sarıkaya’nın Genel Başkan seçildiği 12 Olağan Genel Kurul'da, yeni yönetim kurulu, Reşat Balcıoğlu, Barış Kocaoğlu, Bülent İpek, Yusuf İzel, Gökhan Kimsesizcan, Ömer Karahan, Mahmut Ali Özyön ve Mesut Yılmaz'dan oluştu.

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