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MİNİK KALPLER İÇERDE!

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MİNİK KALPLER İÇERDE!
İçerde dizisi, prestijine yakışır bir sosyal sorumluluk projesiyle unutulmaz bir bağış hareketi başlatıyor. İçerde oyuncularının unutulmaz kıyafetleri dolap’ta satışta.

İçerde dizisi, prestijine yakışır bir sosyal sorumluluk projesiyle unutulmaz bir bağış hareketi başlatıyor. Ekranlardaki etkisini unutulmaz bir bağış hareketi başlatarak sosyal sorumluluk alanında da gösteriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, MİKA-DER, Show TV ve Ay Yapım ortaklığında başlatılan “Minik Kalpler İçerde” sosyal sorumluluk projesiyle hedef çocukları spor ve sevgiyle iyileştirmek;

Tekirdağ’da kurulacak spor rehabilitasyon merkeziyle onların geleceklerine ışık tutmak… Proje kapsamında, birçok kaynak geliştirme çalışmasının yanı sıra, İçerde oyuncularının unutumaz kıyafetleri ve aksesuarları, MİKA-DER ve İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi için 12 Haziran Pazartesi günü Dolap’ta satışa çıkarılacak.

Mert’in fenomen haline gelmiş parkası, Sarp’ın unutulmaz sahnelerde üzerinden çıkarmadığı deri ceketi, Melek’in kendiyle özdeşleşen takıları…

Hepsi Minik Kalpler için bir umut olmak üzere satışa sunulacak. Satılan ürünlerden toplanacak tüm gelir çocuklarımızın geleceği için bağışa dönüşecek…

Çünkü biliyoruz ki güçlü kendi ayakları üzerinde duran çocuklarımız, yarınlarımıza ışık olacak. Bu yüzden Minik Kalpler İçerde.

Ya siz, içerde misiniz? Minik Kalpler İçerde dolabına, Dolap aplikasyonu üzerinden ya da www.dolap.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

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