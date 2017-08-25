Mithat Can Özer... YEPYENİ BİR "KARA SEVDA"!

Türk müzik tarihinin en özel şarkılarından “Kara Sevda”ya yaptığı yepyeni düzenlemesiyle müzikseverlerin karşısına çıkan Mithat Can Özer, yeni çalışmasıyla Türkiye'deki cover anlayışına adeta yeni bir boyut kazandıracak.

Türkiye'de yeni nesil müzisyeni denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Mithat Can Özer ‘in yeni projesi müzik severlerle buluşuyor.

Mithat Can Özer, yeni projesi için Barış Manço'nun efsane şarkısı “Kara Sevda”yı yeniden yorumladı.

Mithat Can Özer, tüm enstrümanları tamamen canlı olarak üç günde kaydetti. Vokal kayıtlarının bir günde tamamlandığı proje için şarkıyı rock sound’unda yorumlayan Mithat Can Özer, şarkıya kattığı dinamik bakış açısıyla bu yazın hit şarkılarından birine şimdiden imza atmış oldu.

Single’ın fotoğrafları için Tamer Yılmaz’ın objektifinin karşısına geçen Mithat Can Özer, şarkının video klibinde de Nihat Odabaşı ile birlikte çalıştı.

Bugünden itibaren tüm radyolar ve dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşan şarkının lirik videosu da bugün itibariyle MithatCanÖzerVEVO YouTube kanalında yayında!

MİTHAT CAN ÖZER HAKKINDA

Tarkan dahil birçok sanatçıya verdiği söz ve bestelerin yanı sıra dizi müzikleriyle de adından söz ettiren Mithat Can Özer, müziğe 10 yaşında gitar ve bas gitar çalarak başladı. ,

Okul orkestrası ve amatör gruplarla çaldıktan sonra, bu alanda kendini daha fazla geliştirmek için London Music School’da bas gitar eğitimi aldı. Müziğin yanı sıra sporla da yakından ilgilenen Mithat Can Özer, talihsiz bir sakatlanma sonucunda 7 sene gitar ve bas gitardan uzak kalmak zorunda kaldı.

Bu dönemde müzikten kopmadan, DJ, aranjör, prodüktör ve besteci olarak yine müzik alanında çalışmayı sürdürdü.

Aynı dönemde, Bilgi Üniversitesi Ses Mühendisliği Bölümü’ne devam etti. Mezun olduktan sonra Londra’ya yerleşerek, buradaki müzik piyasasını yakından inceleme fırsatı elde etti.

Çeşitli DJ’lerle birlikte çalışan Mithat Can Özer, farklı müzik denemeleri yaptığı plaklar yayınladı. 2011 yılında üç arkadaşıyla Pis’Ton adında müzik grubu kurarak “Tamperaman” isminde bir albüm yayınladı.

2013’de grup çalışmalarına ara veren Özer, 2 senelik bir çalışma ile 2015 Mart ayında “İnşallah” 2016 Ekim ayında ise “Aşk Mevsimi” isimli iki solo albümünü yayınladı.