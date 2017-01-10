Model of Celebrity... ESKİŞEHİR'Lİ GENÇLERLE BİRLİK, BERABERLİK!

Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak yetenekli gençleri keşfedip ekran ve podyumlara kazandıran Model of Celebrity jürisi, yoğun istek üzerine Eskişehir'de yetenek avına çıktı.

Yoğun kar yağışına rağmen Eskişehir'e giden başarılı organizatör Banu Noyan, usta koreograf Uğurkan Erez ve ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan oluşan Model of Celebrity jürisi, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Podyum ve ekrana adım atmak için usta jüri karşısında yeteneklerini sergileyenler, şöhret kapısından geçmek için birbirleriyle yarıştı.

Eskişehir Espark AVM Müdürü Gökay Uzar'ın da konuk jüri olarak yer aldığı elemelerde jüri karşısına çıkan 250 genç arasından 18 kişi yarı finale kalarak, Model of Celebrity Büyük Finale bir adım daha yaklaştı.

Model of Celebrity'nin sivri dilli jürisini kaşısında gören Eskişehirliler, ünlü isimleri soru yağmuruna tuttu. Jüriye ilk olarak, "Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oynadığı Vatanım Sensin dizisinin Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisini reytinglerde geçmesinin nedeni" soruldu.

Armağan Çağlayan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ü birbirine çok yakıştırdığını söylerken Uğurkan Erez, "Kıvanç eski mankenlerimizden. Geçen telefon konuşmamızda reytinglerinden mutlu olduğunu söyledi" yanıtını verdi.

Jüriye, O Ses Türkiye'nin son bölümünde Sibel Can yerine Hülya Avşar'ın jüri koltuğuna oturması da soruldu. Armağan Çağlayan, "Hülya Avşar mı Sibel Can mı daha iyi jüri" sorusuna "Hülya Avşar daha iyi jüri olur. Çünkü ağzı daha iyi laf yapıyor" açıklamasında bulundu.

Uğurkan Erez ise "İkisini de çok seviyorum. Acun Ilıcalı'ya söylerim, Hülya ve Sibel'e ikili koltuk yapsın" dedi.

Elemelere atışmalarıyla damga vuran jüri "Burak Özçivit ve Çağatay Ulusoy'u kim star yaptı" tartışmasına girişti.

Armağan Çağlayan, podyumlardan ekranlara geçen Burak Özçivit için, "Burak Özçivit'i siz star yapamayınca biz televizyoncular yaptık" deyince Uğurkan Erez, "Burak Özçivit'i bizim defilelerden kaptınız ve şu an Türkiye'nin starı. Önce bizde patladı. Sonra siz aldınız" yanıtını verdi.

Organizatör Banu Noyan, "Çağatay Ulusoy'u ilk kez keşfettik ve podyuma çıkardık" dedi.

Armağan Çağlayan da bunun üzerine, "Podyumda yürüse ne olur yürümese ne olur. Bakkala giderken de yürüyorlar. Yürüdükleri için mi star oluyorlar? Televizyona çıktıkları için star oluyorlar" diye konuştu.

Bir izleyici Armağan Çağlayan'a "Çağatay Ulusoy'un hiç ekran tecrübesi yoktu. Nasıl güvendiniz ve dizinizde rol verdiniz" sorusuna "Yakışıklıydı" cevabını verdi.



Finalde ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan Banu Noyan, Uğurkan Erez ve Armağan Çağlayan, büyük alkış aldı. Gençler de "Güzel ülkemizde huzur istiyoruz" diyerek birlik, beraberlik ve barış çağrısı yaptı. Ardından da hep bir ağızdan 'Memleketim' şarkısını söylediler.